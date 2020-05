Anyaország, Koronavírus :: 2020. május 20. 13:26 ::

Müller: a szabadtéri vásárok nem minősülnek rendezvénynek, létszámtól függetlenül megtarthatók

Az adatok, így az elhunytak számának és arányának komplex elemzése, értékelése a járványt követően történhet meg - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília azt mondta, az elmúlt napon hárman, a járvány kezdete óta 470-en hunytak el, jellemzően idős, krónikus betegek, elenyésző kisebbségük az, aki nem szenvedett alapbetegségben. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy 33 idősotthonban 110-en haltak meg olyanok, akik igazoltan koronavírus-fertőzöttek voltak. Az intézményekben összesen 846 gondozott és 139 dolgozó fertőződött meg. Ugyanakkor 298 beteg már meggyógyult.

Az országos adatokat ismertetve közölte: az elmúlt nap 42-vel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, a járvány kezdete óta 3598 pozitív esetet tartanak nyilván. Az 1674 aktív fertőzött egyharmada, 539 beteg igényel kórházi kezelést, közülük 29-en vannak lélegeztetőgépen. Kitért arra: a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma országosan 36,8, ami a környező országokhoz, Európához mérve és nemzetközi összehasonlításban is jónak mondható. Vannak területi különbségek, továbbra is Budapesten a legmagasabb, 97,6 a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma. A második helyen Fejér megye áll 86,4-gyel, ezt követi Zala megye 86, Komárom-Esztergom megye 68,8, Pest megye 38,8 százezer lakosra jutó fertőzöttel - közölte a tisztifőorvos. Hozzátette: folyamatos az adattisztítás, így egy-két szám változhat. Ha a vizsgálatkérőn szereplő lakhelyadatról később kiderül, hogy már nem felel meg a valóságnak, az adott beteg átkerül egy másik megye statisztikájába.

Müller Cecília szólt arról is, az újra kinyitott játszótereken, kalandparkokban fontos a higiénés szabályok betartása, elsősorban a rendszeres kézmosás, illetve a gyerekek kezének áttörlése fertőtlenítő kendővel, a játékok fertőtlenítése, illetve a hulladékgyűjtők rendszeres ürítése. Hozzátette: semmilyen fertőtlenítő folyadék szétlocsolása nem szükséges, ráadásul szennyezi a környeztet, az üzemeltetőknek arra viszont ügyelniük kell, hogy a játékok felületéről ne legyen lepattogva a festék, legyenek sima, könnyen tisztán tartható felületek a játszótéren. Hozzátette: a rendszeres takarítás részeként át kell forgatni a homokozóban lévő homokot, hogy a napsütés fertőtlenítse azt. Azt is mondta: a gyerekekre felesleges maszkot, illetve kesztyűt adni, az csak zavarja őket. Ugyanakkor kiemelte: se a szülő, se a gyerek ne menjen a játszótérre, ha nem teljesen egészséges.

Müller Cecília kérdésre válaszolva azt mondta: a tatabányai Szent Borbála Kórházról szóló jelentéseket a nap folyamán értékeli, és reményei szerint a "közeli napokban" az osztályok többségén fel tudja oldani a felvételi zárlatot. Szintén kérdésre beszélt arról, hogy az elmúlt 24 órában regisztrált 42 eset Budapestről, Fejér, Komárom, Nógrád, Pest és Zala megyéből származik. Öt beteget a fővárosi, Kamaraerdei úti otthonban, négyet a zalaegerszegi, Külső-kórház utcai otthonban regisztrálták, a többi eset nem zárt közösségből került ki. Azt is mondta, az intézmények zárlatát igyekeznek mielőbb feloldani, de egyelőre nem tud pontos időpontot mondani. Ugyanakkor a gyermekvédelmi intézetekben, a szociális és javító intézetekben már lehetséges a ki- és bejárás, a fogyatékkal élőket és pszichiátriai betegeket ápoló otthonok lakói pedig az intézmény által szervezett szabadidős programok erejéig szintén elhagyhatják az otthont. Bizonyos, "indokolt esetben" lehetséges az intézményekbe felvétel, ekkor a bekötözőnek 48 órán belül elvégzett, két negatív koronavírus-tesztre van szüksége.

Ugyancsak kérdésre szólt arról, hogy a szabadtéri vásárok a jogszabály értelmében nem minősülnek rendezvénynek, ezért létszámtól függetlenül megtarthatók. Ugyanakkor az alapvető higiénés szabályok betartása és lehetőség szerint a távolságtartás itt is fontos - tette hozzá Müller Cecília.

Operatív törzs: kérünk mindenkit a védelmi intézkedések betartására

A védelmi intézkedések betartására kért mindenkit a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta: hétfőtől Magyarország egész területén megszűntek a kijárási korlátozások, "mégis kérünk mindenkit, hogy tartsák be a védelmi intézkedéseket, a jogszabályokban meghatározott védőtávolságot". Jelezte: a rendőrség továbbra is ellenőrzi a védelmi intézkedések betartását a közterületeken és nyilvános helyeken.

Kedden hat esetben kellett intézkedni a szabályokat megszegőkkel szemben: négy embert figyelmeztettek, egy helyszíni bírságot kapott és egyet feljelentettek. A rendőrség eddig 890 esetben intézkedett a védelmi intézkedések szabályait megszegőkkel szemben.

Elmondta azt is, hogy már 1062-en regisztráltak a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra, így most 784 aktív felhasználója van az alkalmazásnak. Kedden 585 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 10 932 van érvényben. Szólt arról is, hogy 381-re emelkedett a járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma. Ezek közül 102-t rémhírterjesztés, 27-et közveszéllyel fenyegetés, 119-et csalás és 21-et járványügyi szabályszegés miatt indítottak, és összesen 70 gyanúsítottat hallgattak ki.

Kiss Róbert egy kérdésre válaszolva elmondta: a kormány a határellenőrzési akciócsoporton keresztül rendszeresen egyeztet a szomszédos országokkal, a szomszédos országok rendvédelmi szerveivel, hogy Magyarország határátkelőhelyein ütemezetten visszatérhessenek a "hétköznapi" határellenőrzésre. Mint mondta, az operatív törzs ügyeleti központja folyamatosan figyelemmel kíséri a járvánnyal kapcsolatos feladatokat, adatokat és elemzik az érvényben lévő korlátozások megszüntetésének lehetőségét. Hozzátette: ha megállapítható, hogy indokolt a korlátozások felfüggesztése vagy megszüntetése, akkor arra javaslatot tesznek, így lesz ez többek között a beutazók számára előírt hatósági házi karanténnal kapcsolatos szabályok megváltoztatásánál vagy a határforgalmi ellenőrzések megváltoztatásánál.

A határforgalomról szólva elmondta, a belépő teherforgalomban Tompánál és Röszkénél három óra, Ártándnál két óra a várakozás, a kilépő tehergépjárműveknek Röszkénél egy, Csanádpalotánál három, Ártándnál két órát kell várakozniuk. Belépő személyforgalomban Nagylaknál három, Ártándnál két órát kell várni, a kilépő személyforgalomban Nagylaknál négyórás a várakozás.

Kásler: a járvány első szakaszát rendkívül sikeresen zártuk

A koronavírus-járvány elleni védekezés első szakaszát Magyarország sikeresen zárta le, így a következő lépésekben - a készenléti állapot fenntartása mellett - fokozatosan, megfontoltan visszaállhat az egészségügy a járvány előtti munkamenetre. Erről az emberi erőforrások minisztere beszélt szerdán Budapesten.

Kásler Miklós az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben tett látogatása után újságírók előtt azt mondta, a járvány során sok tapasztalatot szereztünk, azonban "át kell gondolnunk viszonyunkat a különböző betegségekhez, át kell gondolni a magyar egészségügyi struktúráját, az országos intézetek, egyetemek és a megyei kórházak szerepét". A miniszter hozzátette: a kormány új egészségkultúrát hirdetett, ahol az öt nemzeti program új szemléletet ad, amit a struktúrának is követnie kell.

Felidézte, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) január 24-én hívta fel az országok figyelmét egy esetleges világjárványra, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és háttérintézményei pedig azonnal megkezdték a járványhelyzetben alkalmazandó eljárásrendek kidolgozását. Hozzátette, a többi európai országot megelőzve január 31-én megalakult a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs, és a védekezés időben meghozott intézkedései hatékonynak bizonyultak. Magyarország a többi európai országhoz képest ezen lépések megtételében 2-3 héttel előbbre tartott - emelte ki.

A miniszter beszélt arról is, hogy a sikeres járványügyi védekezésnek köszönhetően fokozatosan visszarendeződik az egészségügy ellátás; a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek ellátását centralizálják, először nyolc kiemelt budapesti, majd végül a Dél-pesti Centrumkórház (Szent László kórház) és az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetbe. Elmondta, az országban jelenleg 41 kórházban ápolnak koronavírus-fertőzött betegeket, és 15 olyan intézmény van, ahol csak néhány embert. A centralizáció egyik oka - mondta -, hogy megakadályozzák a lehetséges gócpontok kialakulását, valamint, hogy azokban az intézményekben kezeljék ezeket a betegeket, ahol a legnagyobb a gyógyítási tapasztalat ezen a téren, és rendelkezésre áll a megfelelő megelőző terápia, így növelve a gyógyulás esélyét.

Kásler Miklós szerint a koronavírus-járvány elleni védekezés első szakaszát Magyarország sikeresen zárta, ami egyebek között köszönhető az orvosoknak és a szakdolgozóknak. Egyben nagyrabecsülését fejezte ki az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek, ahol a legtöbb koronavírus-fertőzöttet kezelték.

Kovács Gábor, a Korányi intézet főigazgatója arról beszélt, hogy az intézményt elsők között jelölték ki a koronavírusos-betegek kezelésére. Az intézet évtizedek óta a különböző tüdőbetegségek kezelésének központja.

Közölte, a Budapest és Budakeszi határában lévő intézmény két pavilonját alakították át a koronavírus-betegek biztonságos fogadására és gyógyítására, ehhez a kezdetektől rendelkezésre álltak a védőfelszerelések, és egyetlen egészségügyi dolgozó sem fertőződött meg az elmúlt két hónap során. Jelenleg 52 koronavírus-fertőzöttet kezelnek a Korányi intézetben.

(MTI)