Anyaország :: 2020. május 21. 10:11 ::

BKK: az érettségi után is marad a tanítási időszakban érvényes menetrend

Reklám





A teljes kapacitást biztosító normál menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok az érettségi után is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A közleményben emlékeztettek, április végén jelentették be, hogy a májusban kezdődő háromhetes érettségi időszakára - a biztonságos utazás feltételeinek megteremtése céljából - a legsűrűbb, teljes kapacitást biztosító, tanítási időszakban érvényes menetrend szerint indítják a járataikat.

Május 18-tól, hétfőtől a kormány feloldotta a kijárási korlátozást Budapesten. A várakozások szerint a döntés következtében növekedni fog a közösségi közlekedést használó utasok száma, hiszen a fővárosi cégeknél lassan visszavonhatják a "home office" munkavégzés lehetőségét, kinyit számos üzlet, vendéglátóhely, és az időjárás miatt is egyre többen lesznek a szabadban.

Mindezeket figyelembe véve az érettségi időszak leteltével a BKK továbbra is fenntartja a legsűrűbb járatkövetést lehetővé tevő, tanítási időszakban érvényes menetrendet. Hangsúlyozták, a kijárási korlátozás feloldásával a biztonságos utazás szabályai nem változtak: továbbra is csak maszkban vagy kendővel, illetve sállal az orrot és a szájat eltakarva lehet felszállni a közösségi közlekedési járatokra. A maszkviselés a megállóhelyeken is kötelező.

Egyelőre még nem változik a fővárosi autóbuszok, trolibuszok felszállási rendje sem: a járművezetők védelme érdekében ezeken a járműveken továbbra sem nyitják az első ajtót, csak a második, harmadik (továbbá csuklós buszok esetében a negyedik) ajtónál lehet felszállni, emellett a kordonozás is megmarad.

A fővárosi járműveket továbbra is sűrűn, napi rendszerességgel fertőtlenítik - áll a közleményben.

(MTI)