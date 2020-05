Anyaország, Antimagyarizmus :: 2020. május 22. 21:26 ::

Andriskának két apucija van - a Nők Lapja folytatja a szivárvány családtípus reklámozását

A pártállami időkből ránk maradt, mára kimondottan libsi, keresztény- és nemzetellenes üzenetet közvetítő Nők Lapja tavaly karácsonykor még csak hirdetésként jelentette meg a homoszexuális férfipárok örökbefogadási lehetőségét, ismertette annak törvényes procedúráját. A Citizen GO szervezet akkor 16 ezer ember aláírásával petíciót juttatott el a libsi szennylap szerkesztőségébe, kérvén őket, hogy többé ne reklámozzák az aberrációt. A minap azonban a lap ismét ezt a családtípust reklámozta, ezúttal fényképes interjú keretében.



A kétpapás családról szóló mostani interjú két alanya

A Nők Lapja korábban karácsonykor, az „ünnepi” számában örvendeztette meg az olvasóit egy kis homoszexuális propagandával. A teljes oldalas hirdetés legfőbb üzenete az volt, hogy álljunk ki a homoszexuális párok gyermekvállalási joga mellett. Na és az, hogy legyünk hangosabbak a gyűlöletnél. Mert a libsi, végső soron nemzetellenes agymosás szerint gyűlölködő az, aki vallja, hogy a gyermekváró vagy gyermeket örökbefogadó házaspár egy férfiből és egy nőből áll, állhat. A szeretet ünnepén megjelent hirdetés képén kép férfi között egy kisfiú áll, s feje fölött a fölirat: Mi mindent megteszünk, hogy boldog élete legyen. E felől semmi kétségünk…



A Nők Lapja karácsonyi számában megjelent homopropaganda

A Citizen GO nevű normalitáspárti akciócsoport akkor 16 ezer aláírásával támogatott petícióban kérte a Nők Lapja szerkesztőségét, hogy a jövőben ne tegyen közzé ilyen, s ehhez hasonló tartalmú, a családi erkölcsöt, a keresztényi értékeket romboló hirdetést, írást. A 16 ezer ember aláírása, kérése a jelek szerint nem hatotta meg a Nők Lapját, mert négy nappal ezelőtt most konkrét személyekkel, fényképes interjú keretében igyekszik elfogadtatni az olvasóval azt, hogy elfogadható a kétpapás család. Az interjú szövegéből az is kiderül, hogy a két aberrált fiatal férfi törvényes örökbefogadási eljárás után vette magához a jobb sorsra érdemes szőke kisfiút.

Mi meg szeretnénk tudni, hogy mit szól ehhez, engedi meg ezt a keresztény család eszméjét hirdető nemzeti és keresztény kormányunk?

Bobay József – Kuruc.info