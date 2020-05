Anyaország :: 2020. május 23. 14:49 ::

Intézetis "fiatal" gyilkolt a Deák téren - brutálisan megrugdosták a földön fekvő áldozataikat

Intézetben élt az a 18 éves fiú, aki bandában támadt egy gyanútlanul szórakozó társaságra a Deák téren. Krisztián (18) csütörtök éjszaka ünnepelte a születésnapját. A fiú a tömegverekedésben előkapta a bicskáját, amivel összevissza kaszabolta áldozatait. Társai közben brutális kegyetlenséggel ütötték-verték a földön fekvő fiúkat, fejbe és hasba rugdosták őket, három lány próbálta leállítani a támadókat, de hiába – írja a Blikk.

Borzalmas tette után a támadó elszaladt, társai pedig követték. A földön vérben fekvő fiút előbb a barátai, majd a rendőrök próbálták újraéleszteni. Sajnos, senki nem járt sikerrel, Gergely (†21) és László (†16) életét vesztette.



Gergőt sikeres érettségije után késelték halálra (fotó: Facebook)

A gyilkossá vált fiatal fiút, aki egy autó alá dobta a kést, tíz perccel szörnyű tette után elkapták a rendőrök: a késelést és a menekülést is végig vették a kamerák.

Gergely egyik ismerőse képtelen elhinni, hogy barátja nincs többé.



Ezzel a késsel végzett két emberrel a gyilkos (fotó: Police.hu)

– Gergő most érettségizett, nagyon készült az önálló életre. Imádta a focit, az Újpest volt a mindene. Nem volt mintagyerek, garázdaság miatt többször felelősségre vonták már. De a késtől irtózott, soha nem hordott magánál. A tragédia előtt legjobb barátja, Laci születésnapját ünnepelték. Vele volt a testvére is, ő szerencsére megúszta. Nem tudom, a család hogyan heveri ki ezt a tragédiát – sírta el magát az ismerős.



A meggyilkolt Lacit húga és nagymamája siratja (fotó: Facebook)

Kutyanyüszítés hallatszik a terézvárosi bérház ajtaja mögül. László azon a végzetes éjszakán még nem sejtette, hogy utoljára viszi sétálni imádott kutyáját. Most ő is tragikus sorsú gazdáját siratja. A fiú édesapja már régebben meghalt, súlyos betegségben elhunyt édesanyjától két hete vettek végső búcsút. Laci azóta a húgával együtt a nagymamánál lakott – most azonban már ő sem él.



Az intézetben élő gyilkost pár perc alatt elkapták (fotó: Police.hu)

– Amikor a nyomozók közölték Babi nénivel a tragikus hírt, rosszul lett, az unokája pedig elájult – mondta a Blikknek László nagymamájának szomszédja. – A kislány imádta a bátyját, két napja még együtt pingpongoztak. Amíg az egyik rendőr elszaladt nyugtatóért, társa vigasztalni próbálta a nagymamát. Babi néni azóta is minden percben sír...

Felvette a kamera a tragédiát

A tömegverekedés összes résztvevőjének volt már dolga a hatósággal. Kilenc embert előállítottak, a nyomozók kockáról kockára elemzik a kamerafelvételeket, hogy tisztázzák, kinek mi volt a szerepe a tragédiában.

Bors: mindkét társaság születésnapot ünnepelt

De vajon ho­gyan bontakozott ki a vérfürdőbe tor­kolló csata? A Bors információi szerint mindkét társaság születésnapot ünnepelt. A gyilkossággal gyanúsított Cs. Krisztián a 18., egyik áldozata, M. László a 16. szülinapja alkalmából tartott bulit. A két társaság az utcán futott össze, majd egy rövid vita után Krisztián kést rántott, majd Lacit és annak jó barátját, K. Gergelyt is megkéselte – írja a Bors.

– Nem tudom elképzelni, ho­gyan történhetett. Ha kellett, Gergő ököllel megvédte magát és a barátait, nem volt gyáva fiú, de fegyvert sosem használt volna, nem hordott kést, ahogyan Laci sem. Nem tartjuk kizártnak, hogy Laci és Gergő azért kapták a halálos sebet, mert az a gyilkos gazember egyikükre rátámadt, a másik pedig a barátja védelmére sietett. Ilyenek voltak: mindig kitartottak egymás mellett – szögezték le a barátok.

Vizsgálják, hogy fogyasztottak-e drogot

Gergő egyik rokona elmondta: a fiú az egyik testvérével érkezett a tragikus szülinapra, így ő is láthatta bátyja haláltusáját. Laci családjának pedig nem csak a fiú elvesztését kell feldolgoznia, nemrég egy másik tragédia érte a famíliát, ugyanis meghalt a fiatalember édesanyja.

– Reméljük, hogy örökre rácsok mö­gött marad a gyilkos. Gergő na­gyon jó gyerek volt, imádta a testvéreit. Imádta a focit, nagy szurkoló volt, nemrég érettségizett le, szerette a csinos barátnőjét, előtte állt az élet – mesélték róla az ismerősök.

Cs. Krisztián és ba­rátai elszámoltatása fo­lyamatban van, egyelőre nem tudni, hogy a fiú tett-e beismerő vallomást. Annyi bizonyos, hogy mindkét társaságban akadt büntetett elő­életű személy, és az is, hogy szerepet játszott az alkohol is. Azt egyelőre vizsgálják, hogy a tagok drogok befolyása alatt álltak-e.

Fülöp Erik: Az ilyen őrjöngő gyilkosoknak Szibériában a helye!

Pénteken hajnalban két vétlen fiatal szurkoló halt meg a Deák-térnél. Szerencsétlenségükre pont akkor és pont ott ünnepelték egyikük sikeres érettségi vizsgáit, amikor egy többszörösen büntetett, drogos horda egyik intézetis tagja 18 éves lett. Az „eredmény” pedig: Gergő és Laci kivégzésszerű lemészárlása, Budapest belvárosában, egy átlagos hétköznap este… Az ilyen őrjöngő gyilkosoknak Szibériában a helye! – írja Facebook-oldalán a Mi Hazánk országgyűlési képviselője.

Frissítés: Toroczkai: Tombol a bűnözés: Megint cigányok öltek magyarokat

Bár, a kormány tagadja, az internetes balliberális véleményterror pedig cenzúrázza, de hazánkban egyre durvábban tombol a cigánybűnözés. A Deák téren nem megkéseltek, hanem szabályosan kivégeztek, halálra kínoztak egy 16. születésnapját ünneplő, édesanyját két hete elvesztő magyar gyereket és egy 21 éves Újpest-szurkoló magyar fiatalembert. Az elkövető a cigány "szubkultúrához" tartozó "fiatal". A támadók természetesen többszörös túlerőben ütötték, verték, fejbe rúgták a földön fekvő áldozatokat, de ez sem volt elég, Cs. Krisztián a kését is számos alkalommal belevágta a nemzeti érzelmű magyar fiatalokba.

Az áldozatok sohasem voltak gyávák, két bátor srác volt, nem úgy, mint a támadók, akik már megint túlerőben, késsel támadtak a fegyvertelen magyarokra. Vidéken újra egyre hevesebben tombol a bűnözés, a terror, amely most már Budapest belvárosát sem kerüli el. Az egész igazságügyi és büntetés-végrehajtási rendszerünket drasztikusan át kell alakítani, szükséges a szibériai bérrabtartás, a halálbüntetés, és minden eszköz, amellyel kivonhatjuk az ilyen sátáni lelkű bűnözőket a magyar társadalomból! - írja a Mi Hazánk elnöke a Toroczkai.infón.

