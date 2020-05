Anyaország, Koronavírus :: 2020. május 27. 13:30 ::

Országos tisztifőorvos: a januártól márciusig tartó időszakban 8,5 százalékkal kevesebben haltak meg, mint tavaly ilyenkor

Reklám





Változatlanul alacsony az új igazolt koronavírusos megbetegedések száma az egész ország területén - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília ismertette: az elmúlt napon 22 új esetet regisztráltak, és 6 idős, krónikus beteg hunyt el. Az aktív fertőzöttek száma 1432, kórházban 430 beteget ápolnak, közülük 25-en szorulnak lélegeztetőgépre. Mint mondta, az adatokból jól látszik, hogy az elmúlt napokhoz képest nem változott a 100 ezer lakosra jutó megbetegedési szám, ez most 39. Továbbra is Budapesten betegek a legtöbben, majd a sorrend Zala, Fejér, Komárom és Pest megye. Közölte, hogy a járvány eddigi szakaszában kevés beteg került ki a fiatalok és a gyerekek közül, és 30 év alatt nem volt haláleset a koronavírussal összefüggésben Magyarországon.

Az országos tisztifőorvos közölte: új beutalási rendet, a "betegútra vonatkozó algoritmust" állítottak össze az egészségügyi szolgáltatók részére, amely tartalmazza, hogy melyik beteget melyik egészségügyi intézményben kell elhelyezni.

A szakember továbbra is arra kérte az ellátókat: tartsák be azt, hogy csak időpontra hívják be a betegeket, elkerülve ezzel a zsúfoltságot.

Szólt arról is: a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a januártól márciusig tartó időszakban 8,5 százalékkal kevesebben haltak meg Magyarországon, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A koronavírus-járvány idején tehát "többlethalálozásról nem beszélhetünk", az alacsonyabb halálozási számot pedig "az alacsonyabb aktivitású influenzajárvány okozhatta" - tette hozzá Müller Cecília.

Elmondta azt is: Magyarországon a gyermekkori kötelező védőoltásokat minden gyermek időben megkapta, kizárólag az iskolai kampányoltások, így a B típusú májgyulladás és a lányok önkéntes HPV elleni oltása csúszott egy kicsit, de ezeket az oltásokat is megkapják a gyerekek még ebben a tanévben.

Müller Cecília beszámolt arról, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ környezetegészségügyi laboratóriuma által kifejlesztett új metódus szerint a vírus kimutatható, így "követhető" a környezetben is, például szennyvizekben. Az eljárás alapján pedig egy nagyjából kéthetes előrejelzésre van lehetőség. A szakember ugyanakkor megnyugtatott mindenkit, hogy szennyvíz útján nem tud terjedni vírus.

Operatív törzs: a különleges jogrend helyébe az egészségügyi válsághelyzet lép

Karanténkötelezettség nélkül léphetik át szerdától egymás országhatárait a csehek, a szlovákok és a magyarok, ha a másik országban nem tartózkodnak tovább 48 óránál - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert kifejtette: szerdán hatályba lépett a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból való határátlépésről szóló kormányrendelet. Eszerint a cseh és a szlovák állampolgárok Magyarország területére személyforgalomban, hatósági házi karantén elrendelése nélkül beléphetnek, ha Magyarország területén kevesebb mint 48 órát tartózkodnak. A kormányrendelet azt is kimondja, hogy a magyar állampolgárok Ausztriából Magyarországra beléphetnek, ha kevesebb mint 48 órát tartózkodtak Csehországban. A magyar állampolgárokra vonatkozó szabályozás érvényes az Európai Gazdasági Térség állampolgáraira is, akik állandó tartózkodásra jogosultak és ezt állandó tartózkodásra jogosult kártyával igazolják.

Arról is beszélt, hogy a kormány kedden az Országgyűlés elé terjesztette a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, amelynek értelmében az operatív törzs ügyeleti központja a továbbiakban is működik majd és irányítja a járvány elleni védekezést.

Felkészülünk az esetleges második hullámra, és ennek következményeképpen az ügyeleti központ továbbra is ellátja a feladatát - fogalmazott. Hozzátette: a különleges jogrend helyébe az egészségügyi válsághelyzet lép.

Kiss Róbert azt mondta: a kormány szerdán is ülést tart, ahol elemző a járványügyi helyzetet, és dönt a további lépésekről és intézkedésekről. A részletekről csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ad tájékoztatást. Kifejtette: 1597-re emelkedett a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra letölthető informatikai alkalmazásra regisztráltak száma. Kedden 532 hatósági házi karantént rendeltek el, így azok száma összesen 11 616. Kedden 42 esetben intézkedtek a rendőrök a hatósági házi karantént szabályainak megszegése miatt.

Mostanáig összesen 401 büntetőeljárást indítottak a járványüggyel összefüggésben. Ebből 107 rémhírterjesztés, 29 közveszéllyel fenyegetés, 127 csalás, 21 járványügyi szabályszegés miatt indult. Mostanáig összesen 80 gyanúsítottat hallgattak ki. Hozzátette: a rendőrök továbbra is ellenőrzik a védelmi távolság betartását, a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben a védelmi eszköz viselését, továbbá az üzletekben az idősáv betartását. Emiatt kedden a rendőrök 14 esetben intézkedtek, 8 esetben figyelmeztetést, 6 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Május 4. óta összesen 1008 emberrel szemben intézkedtek.

Kiss Róbert tájékoztatása szerint szerda délelőtt a teherforgalomban belépő oldalon Röszkénél 4 órás, Tompánál 2 órás, Ártándnál 1 órás a várakozás. A kilépő oldalon Csanádpalotánál 1 órás a várakozási idő. Személyforgalomban a belépő oldalon Nagylaknál szintén 1 órás várakozási idővel kell számolni - ismertette.

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az idősávok fenntartására továbbra is szükség van, mivel a 65. év felettiek vannak kitéve leginkább a koronavírussal összefüggő megbetegedéseknek. Ugyanakkor hozzátette: folyamatosan elemzik a helyzetet.

Egy másik kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy lejárt személyi okmányokkal kizárólag Magyarország területén lehet hivatalos ügyeket intézni. Magyar állampolgárok külföldre kizárólag érvényes személyi okmányokkal utazhatnak.

(MTI)