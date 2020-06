Anyaország :: 2020. június 8. 19:21 ::

Újjászületik a magyar vasúti járműgyártás a Dunakeszi Járműjavítóban az új tulajdonosok szerint

Lezárult a Dunakeszi Járműjavító értékesítése, miután a TMH Hungary Invest Zrt. megvásárolta a cég 90 százalékát a magyar államtól és a MÁV Zrt-től, ezzel a magyar vasúti járműgyártás történetének eddigi legnagyobb vállalkozásaként hatszáznyolcvan vasúti személykocsi gyártása kezdődhet meg a Dunakeszi Járműjavítóban - jelentették be a vállalat új tulajdonosai az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményükben.

Az új tulajdonos, a TMH Hungary Invest Zrt. - amelyet TMH csoporthoz tartozó TMH International AG, valamint a Magyar Vagon Zrt. hozott létre - Dunakeszire hozza az egymilliárd euró - mintegy 350 milliárd forint - értékű, 1300 vasúti személykocsiról szóló megrendelés nagyobbik részét: az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaságnak gyártanak majd 680 vasúti személykocsit a magyar üzemben. A közleményben kiemelték, hogy a magyar ipar történetének egyik legnagyobb exportprojektje révén több száz új, magas hozzáadott értéket előállító munkahely jön létre.

A TMH Hungary Invest Zrt. a külkereskedelem szempontjából kiemelkedő jelentőségű tranzakció eredményeként szerzett többségi tulajdont a Dunakeszi Járműjavítóban, ami keddtől új vezetés irányítása alatt és a TMH Csoport szakmai szervezetén belül működik tovább - írták a közleményben. Hangsúlyozták: az orosz fél kiemelt jelentőségűnek tartja az együttműködést. Az új tulajdonosok stratégiai célként fogalmazták meg, hogy a Dunakeszi Járműjavító Közép-Európa egyik legnagyobb vasútijármű gyártó- és karbantartó központjává váljon. Ennek érdekében a TMH Hungary Kft. a magyar vasúti járműgyártás történetének eddigi legnagyobb vasúti megrendelésére támaszkodva kezdi meg a Dunakeszi Járműjavító modernizációját, és a komplex vasúti járműgyártás újjáélesztését Magyarországon.

Az új tulajdonosok által tervezett beruházások révén és a TMH csoport által átadott licenszek alapján nagyszabású technológiai transzfer is megvalósul Dunakeszin. A közlemény szerint a TMH Hungary Kft. már megkezdte a magyar beszállítók kiválasztását, emellett olyan külföldi cégeket is bevonnak a projektbe, amelyek Magyarországra telepítik gyártókapacitásukat, és innen szállítanak a projekthez részegységeket, berendezéseket, további magyar munkahelyeket teremtve. Ismertetik: az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság nemzetközi tenderén 2018 szeptemberében nyert a TMH Hungary Kft. Az öt különböző típusú, összesen 1300 vasúti személykocsi két típusából 680 kocsit Dunakeszin, a fennmaradókat pedig a TMH csoport oroszországi, tveri gyárában készítik. Közölték azt is: az 5,9 milliárd euró éves árbevétellel, 100 ezer alkalmazottal és 25 gyáregységgel rendelkező TMH Csoport vezetése kiemelkedő lehetőségnek tartja a magyar vasútipar közös fejlesztését, és ennek keretében többek között az egyiptomi vasúti projekt megvalósítását. Minderre építve a vállalat Dunakeszin kívánja létrehozni fő közép-európai vasútijármű gyártó- és karbantartó központját. A TMH International a TMH Csoport - "Transmashholding" - a legnagyobb oroszországi és FÁK-ban működő vasútijármű-gyártó és karbantartó vállalat tagja. A Magyar Vagon Zrt. (MA-VAG) ipar- és vasútfejlesztési projektekre és vasútipari folyamatokra, valamint befektetők szervezésére és koordinálására specializálódott budapesti székhelyű, magyar befektető vállalat.