Anyaország :: 2020. július 8. 12:35 ::

Ruhák alá bújt a rendőrök elől a "hős" asszonyverő

Letartóztatását indítványozta a Szegedi Járási Ügyészség annak a szegedi férfinak, akit a nyomozó hatóság azzal gyanúsít, hogy 2019. nyarától kezdve egy éven át rendszeresen bántalmazta házastársát, közölték honlapjukon.

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és a sértett házassága 2019. nyarára megromlott. Innentől a férj több alkalommal szidalmazta a feleségét, illetve megjelent munkahelyén, ahol őt olyan erővel ütötte pofon, hogy a sértett el is esett. A nőt egy szegedi élelmiszer-üzlet előtt az utcán is megrúgta, valamint a közös otthonukban is többször megverte. Egy esetben olyan erővel pofozta fel, hogy a forgószék, melyen a sértett ült, vele együtt megperdült. Egy másik alkalommal a sértett az ütés hatására elesett, férje pedig akkorát rúgott a mellkasába, hogy több bordája eltörött. Olyan is előfordult, hogy a feleség a bántalmazás elől a lakásukból az utcára menekült, ahová férje követte, és üldözése közben mindvégig azzal fenyegette a nőt, hogy megöli.

A kapcsolati erőszak bűntette, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárásban a járási ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélye, a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye, valamint a bűnismétlés veszélye miatt tett indítványt a kényszerintézkedés egy hónapra történő elrendelésére. A bűnismétlés veszélyét az ügyészség álláspontja szerint megalapozza az is, hogy a gyanúsított többszörösen büntetett előéletű, illetve hogy az elkövetett cselekmények jellege folytán feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a sértett sérelmére újabb bűncselekményt követne el. A szökés-elrejtőzés veszélyét az ügyészség álláspontja szerint alátámasztja az is, hogy őrizetbe vételekor a gyanúsítottat testvére otthonában, ruhaneműk közé rejtőzve lelték fel.