Müller: emelkedik a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma

Az utóbbi hetekben emelkedő tendenciát mutat a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Illusztráció: katona teszteli a sorszámadó berendezést a Dél-Pesti Centrumkórház (DPC) udvarán felállított sátorban 2020. szeptember 21-én, ahol újból üzembe helyezik a sátorrendszert. Itt végzik a koronavírus-fertőzöttek előzetes szűrését. A sátorkomplexumot március 25-én építették fel, hogy a kórházba érkező betegek előosztályozását itt végezhessék a kórház dolgozói (fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Müller Cecília kiemelte: az új fertőzöttek napi száma tíz napja kiegyensúlyozottan alulról közelíti az ezret, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen levők száma azonban emelkedik. A hétfői adatok szerint 18 815 aktív esetet tartanak nyilván, közülük 693 embert ápolnak kórházban, és 44-en vannak lélegeztetőgépen.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta: míg tavasszal jellemzően gócpontok alakultak ki, most közösségben terjed a koronavírus. A közösségi terjedést pedig a higiéniás szabályok szigorú betartásával lehet megelőzni - tette hozzá. Közölte, hogy nagy mértékben nőtt a PCR-vizsgálatok száma, amelyből hétfőig 697 473-at végeztek el.

Tájékoztatása szerint az operatív törzs 17 óvodában és 7 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 118 osztálynál és három iskolánál digitális munkarendet vezettek be. Elmondta azt is, hogy az oktatási intézmények felkészültek a testhőmérséklet-mérés október 1-jén történő bevezetésére. A kisebb intézmények számára érintésmentes hőmérőket, a nagyobb intézményeknek hőkapukat szereztek be, az eszközök kiszállítása kedden kezdődik.

Kérdésre válaszolva ismertette: ha a gyermek testhőmérséklete eléri a 37,8 Celsius fokot, rövid pihenő után megismétlik a mérést, és ha akkor is eléri a határértéket, azt javasolják, hogy hagyja el az iskolát. Erről a szülőt is értesíteni kell. Megjegyezte, hogy azért fogja meghatározni a hőmérsékleti értéket 37,8 Celsius fokban, mert több olyan, természetes helyzet van, amikor a testhőmérséklet betegség nélkül is megemelkedik, például a hormonális ciklus okán vagy testmozgás esetén.

További kérdésre válaszolva Müller Cecília azt mondta, a fertőzés sok releváns tünete között a láz alapvető, a betegek több mint 90 százalékánál jelen van. Ha a gyermek testhőmérséklete ismételt mérés után is eléri 37,8 Celsius fokot, még nem biztos, hogy koronavírusos megbetegedésről van szó, de az biztos, hogy őt a közösségből ki kell vonni - jegyezte meg.

A tisztifőorvos szintén kérdésre felhívta a figyelmet arra, hogy egyéni felelőssége mindazoknak, akiknél a háziorvos a fertőzés gyanúja miatt mintavételt rendel el, hogy attól fogva ne menjen közösségbe. Amíg a vizsgálatnak nincs eredménye, fokozott óvatosságra kérte a családtagokat is. Közlése szerint a szociális intézmények lakói két negatív PCR-teszttel kerülhetnek vissza egészségügyi intézményekből az otthonokba, ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha csak ambuláns vizsgálaton vettek részt.

Beszélt arról is: a betegségből felgyógyultak egy része tartós fáradtságérzést tapasztal. Őket rehabilitációs tervvel kell segíteni régi egészségi állapotuk helyreállításában, vitaminok, különösen a D-vitamin szedését, a mozgás kiegyensúlyozott, lassú bevezetését, légző tornákat és - ha szükséges - pszichés támogatást javasolnak számukra.

Operatív törzs: a hétvégén 142 alkalommal intézkedtek a rendőrök

A rendőrök a hétvégén 142 alkalommal intézkedtek a koronavírus-járvány miatt múlt hétfőn életbe léptetett kormányrendelet alapján - közölte a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes elmondta: 41 tömegközlekedési járművön utazó ember nem vagy nem megfelelő módon viselte a maszkot a hévégén, 101-en pedig üzletben, vendéglátóhelyen vagy más intézmény területén nem tartották be a maszkviselési szabályokat. Az új kormányrendelet múlt hétfői hatályba lépése óta a maszkviselés szabályainak megsértése miatt 405 alkalommal intézkedtek, ebből 337 esetben figyelmeztettek, 31 helyszíni bírságot szabtak ki és 37 szabálysértési feljelentést tettek - mondta az alezredes.

A zenés-táncos rendezvényekre valamint a vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályok megsértése miatt a hétvégén öt alkalommal intézkedtek. A múlt héten 18 emberrel szemben léptek fel ezen szabályok a megsértése miatt: három esetben figyelmeztettek és 15 feljelentést tettek.

Ismertette: folyamatosan ellenőrzik a hatósági házi karantén szabályainak betartását, a hétvégén 36 174 helyszíni ellenőrzést végeztek. Az elmúlt két napban 7780 hatósági házi karantént rendeltek el, ebből 2150-et a határátkelőknél az ország területére belépőkkel szemben.

Jelenleg 24 014-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 1381-en töltötték le a korlátozás szabályainak betartását elektronikusan lehetővé tevő mobiltelefonos applikációt.

Beszámolt arról is, hogy a járvánnyal összefüggésben 469 büntetőeljárást indítottak, ebből 140-et rémhírterjesztés, 31-et közveszéllyel fenyegetés, 138-at csalás, 28-at járványügyi szabályszegés miatt. Ezekben az ügyekben 88 gyanúsítottat hallgattak ki.

A határforgalomról szólva elmondta: teherforgalomban a belépő oldalon Csanádpalotánál és Röszkénél 3-3 órás, míg Beregsuránynál 2 órás várakozási idővel kell számolni.

