Anyaország :: 2020. október 1. 18:20 ::

Novák úgy véli, ha Kari Geri megtanulna vezetni, talán nem mázoltatna mindenhova sárga csíkokat

Reklám





A szivárványos zászló helyett egy empátianövelő KRESZ-tankönyvet ajándékoz az autósokat gyűlölő Karácsony Gergelynek a Mi Hazánk, hogy érzékenyítsük egy kicsit a főpolgármestert, s hozzájáruljunk jogosítványának megszerzéséhez, amit többszöri próbálkozására sem sikerült eddig neki. Pedig az igazi autósüldözéshez vezetői engedélyre is szüksége volna - írja közleményében Novák Előd önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

A főpolgármester hadat üzent az autósoknak, a Mi Hazánk Mozgalom szerint viszont a sávlezárások és a szélsőséges sebességkorlátozások csak növelik a dugókat és ezáltal a légszennyezést; emelkednek a szállítási költségek, így az árak is. Ez nem egy zöld javaslat, inkább sötétzöld gondolat, balliberális ámokfutás. Karácsony Gergely képes volt még a tavaszi kijárási korlátozásban is dugót generálni a nagykörúton, őszre pedig összeomlott közlekedés, ötletelő kapkodás jellemzi a szabályozásokat. Az önkormányzatnak inkább törvényes kötelezettségével, a parkolóhelyek biztosításával kéne foglalkoznia a nagykörúti parkolók megszüntetése helyett, és a metróvonalak meghosszabbítása is szükséges volna.

Az autópályák bevezető szakaszain kilátásba helyezett, 50 km/órás sebességkorlátozás helyett inkább azok ingyenességének visszaállítását kellene szorgalmaznia, és az M0-ásét is, azonban a főpolgármester láthatóan inkább a dugódíjat szeretné megalapozni a torlódások generálásával, hogy újabb sarcot szedhessen.

Karácsony Gergelynek hiányzik egy kereke: az eszement, pl. 20 km/órás sebességkorlátozással még a biciklisekből is szabálysértő gyorshajtók lennének. A balliberális pártok választási programjában nem szerepelt ilyen elképesztő korlátozás, ez a szavazóik átverése, és szakmailag is nonszensz, közlekedéspolitikai zsákutca. Demagóg indoklás, hogy „senki ne haljon meg közúti balesetben”, hiszen azt csak a közlekedés teljes betiltásával lehetne elérni, és a súlyos balesetek okai eddig is inkább az extrém gyorshajtások voltak, a 100-150-nel száguldozókat nem befolyásolja, hogy 50-es vagy 70-es tábla van kint, csak a szabálykövetők életét keserítené meg a főpolgármester.

A gépjárművek műszaki színvonalának fejlődése, pl. az ABS fékrendszer általánossá válása biztosítja, hogy folyamatosan csökkenjen a balesetek száma. Az autók alacsonyabb sebességfokozatban többet fogyasztanak, tehát a sebességkorlátozás növeli a légszennyezést. A kivonulós szolgáltatások, pl. szerelők díja is növekedni fog, ha egy nap alatt kevesebb helyre jutnak el.

Az nem kerékpárút-létesítés, ha sárga csíkkal összemázolnak egy főútvonalat, s elveszik a nagykörút felét azoktól az autósoktól, akik súlyos gépjárműadót fizetnek, illetve az üzemanyagot is sok adó terheli, tehát joggal várják, hogy tudjanak kocsival pl. bevásárolni menni vagy gyermekeiket szállítani, illetve a hűvösebb idő közeledtével is felértékelődik a gépkocsik szerepe.

Honlapunkon és utcai standjainknál aláírásgyűjtéssel tiltakozik a Mi Hazánk Mozgalom Karácsony Gergely autósüldözése ellen, hogy Budapest kiemelt főútvonalain szüntessék meg az úttestre felfestett kerékpársávokat, ezek helyett lehetőség szerint a mellékutcákban létesítsenek mindenki számára biztonságos bicikliutakat!

A Magyar Autóklub kimutatta, hogy átlagosan óránként 125-en kerékpároznak a Nyugati pályaudvar és a Corvin negyed között. A gépjárműveknél ugyanez a szám 1700 körül mozog, ennek ellenére mindkét „fél” egy-egy sávon közlekedik. A számok magukért beszélnek, a helyzet tarthatatlan.