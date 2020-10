Anyaország :: 2020. október 17. 15:55 ::

Az EU szerint túl olcsó nálunk a dohány: akár 1600 forintig is felszökhet egy doboz cigaretta átlagára

A jelenlegi 1400 forintról akár 1600 forintig is felszökhet egy doboz cigaretta átlagára jövő áprilisban, mégpedig a jövedéki adó jelentős emelkedése miatt - olvasható a Magyar Nemzet című napilap szombati számában.

"A magyar közteher két és fél éve alacsonyabb, mint az unió által meghatározott minimális mérték, Brüsszel pedig lépéseket tett az adóemelés kikényszerítéséért. A változtatás így elkerülhetetlen" - mondta a lapnak az adóügyi államtitkár. Izer Norbert megjegyezte: a kormány azt szeretné, hogy az EU igazságosabb jövedéki adórendszert alakítson ki, vegye figyelembe például a helyi kereseti viszonyokat és a tagállamok adószabályait.

Január 1-jén és április első napján is emelkedik egyes dohánytermékek jövedéki adója - erről szól a napokban benyújtott adótörvény tervezete. "Magyarországnak nincs választása, az adóemelést az uniós szabályok írják elő - mondta az államtitkár a változtatás okáról.

A parlament előtt fekvő javaslat alapján a cigarettánál januárban 7,3 százalékos adóemelés következne be, amelyet áprilisban újabb 4,8 százalékos követne. Egy doboz cigaretta átlagára emiatt minimum 174 forinttal emelkedhet majd. A dohány ötvengrammos csomagjának átlagárát az adóemelés - jövőre, két lépcsőben - összesen 184 forinttal növelheti - mondta az államtitkár.

Izer Norbert felidézte: 2018 elején drasztikus emelést kellett volna végrehajtani, de a kormány elzárkózott a nagy mértékű és azonnali adóemeléstől, a lépcsőzetes növelés mellett döntött. Ugyan az elmúlt két és fél évben öt alkalommal nőtt a közteher, de a cigaretta jövedéki adója még így sem éri el azt a minimális mértéket, amelyet a közösségi szabályok meghatároznak.

"Az adóemelés kikényszerítéséért Brüsszel már két évvel ezelőtt kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen, a változtatás immár elkerülhetetlen. Magyarország, ameddig tudott, ellenállt, és próbálta meggyőzni az Európai Uniót arról, hogy igazságosabb jövedéki adórendszerre lenne szükség" - fogalmazott az államtitkár, majd magyarázatként megjegyezte: a cigaretta adóztatásának uniós rendelkezései több fontos szempontot sem vesznek figyelembe.

Nem kap jelentőséget az egyes tagállamok adórendszerei közötti különbözőség, ahogy az sem, hogy az uniós országokban eltérőek a kereseti viszonyok, az úgynevezett vásárlóerő. De nem jelenik meg az uniós szabályokban az sem, hogy az EU keleti határánál fekvő tagországok, amilyen Magyarország is, komoly küzdelmet folytatnak a cigarettacsempészettel, a feketekereskedelemmel.

Az unióban már dolgoznak azon, hogy az új típusú termékek, így az elektronikus cigaretta, a füstmentes nikotintasak és a hevített dohányrúd adószabályait is egységesítsék, s ezeknél is legyen minimum adóteher - mondta az államtitkár, majd hozzátette: igazodva a szomszédos államok adópolitikájához, az igazságos adóterhelés érdekében hazánk ezekre a termékekre már jelenleg is vet ki jövedéki adót. A dohányt nem, csak nikotint tartalmazó, íny mellé helyezendő tasakoknál például jövőre a fogyasztási dohányéval azonos adóemelés következhet.

(MTI)