Anyaország, Koronavírus :: 2020. október 26. 13:34 ::

Karácsony: visszavonják a budapesti maszkhasználatról szóló rendeletet

Visszavonják a budapesti maszkhasználatról szóló rendeletet a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén, mert az kormányrendeletbe ütközik, amely magasabb szintű jogszabálynak számít - tudatta Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán.

A kormányrendelet értelmében a sál már nem elég az arc eltakarásához, mindenkinek maszkot kell hordania, amely az orrot és a szájat is teljesen eltakarja - mutatott rá a főpolgármester. Hozzátette, a koronavírus járvány soha nem látott mértékben terjed az országban, ezért arra kér mindenkit, hogy továbbra is fegyelmezetten tartsa be a járványügyi előírásokat.

Karácsony Gergely emlékeztetett, tavasszal az arc kötelező eltakarásával kapcsolatban a fővárosi önkormányzat volt az első, amely lépett. Ősszel szintén elsőként szigorították tovább a szabályokat, így Budapesten a közösségi közlekedés járatain és a boltokon túl, a színházakban, egyéb kulturális intézményekben is kötelezővé tettük az orr és a száj eltakarását.

A szigorú szabályokat a fővárosiak fegyelmezetten tartják be, ennek is köszönhető, hogy az országos statisztikák alapján Budapest a lakosságszámhoz viszonyított esetszámmal a középmezőnyben található - írta a főpolgármester.

(MTI)