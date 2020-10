Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. október 27. 17:17 ::

Ez a visszaeső cigány gázolta halálra tökrészegen a motoros házaspárt Dusnoknál

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt 2020. október 23-án reggel. Egy 37 éves érsekcsanádi férfi közlekedett egy személygépkocsival az 51-es számú főúton Dusnok felől Sükösd irányába 9 óra 32 perckor.

A helyszíni szemle adatai szerint a sofőr az út 140-es kilométerszelvényében "eddig ismeretlen okból" áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött két motorossal. A baleset során a motorokkal közlekedő vaskúti házaspár – egy 50 éves nő és egy 44 éves férfi – olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az autó vezetője könnyű sérüléseket szenvedett.

A helyszíni ittasság-ellenőrzés során a gépkocsivezetővel szemben alkalmazott szonda pozitív értéket mutatott, ezért a férfit vér-vizelet mintavételre állították elő az egyenruhások. A Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai halálos közúti baleset okozásának gyanúja miatt őrizetbe vették a gépkocsivezetőt. A rendőrök előterjesztést tesznek a gyanúsított letartóztatásának indítványozására - áll a rendőrség közleményében.

Visszaeső ittas cigány gázolta halálra a házaspárt

Járni is alig tudott, olyan részeg volt az a 37 éves sofőr, aki a szembesávban gázolta halálra a motoros házaspárt. "P." Zoltán ráadásul jogosítvány nélkül vezetett, korábban ugyanis hasonló húzása miatt bevonták azt tőle. Az már csak hab a tortán, hogy kijózanodásakor semmire sem emlékezett, írja a Bors.

Az 50 éves B. Éva és férje, a 44 éves B. Gábor hiába volt tapasztalt motoros, esélyük sem volt a részeg ámokfutóval szemben. A család, a barátok, a helyiek és az egész motorosközösség egy emberként áll értetlenül a történtek előtt. A köztiszteletnek örvendő házaspárt mindenki szerette, a férj polgárőrként szolgált.

Évi három lánya összeomlott, imádják egymást és az anyjukat, közös tetoválást is készíttettek négyen. Nagyon vagány, fantasztikus édesanya volt, gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel. Gyalázat, hogy egy ilyen senkiházi miatt elvették őket a családjaiktól – mesélte a család egyik barátja.

Hozzátette: "Évi és Gabi a legkedvesebb emberek voltak, akiket csak ismertünk, sosem száguldoztak felelőtlenül, és bár éltek-haltak a motorozásért, sosem vagánykodtak, mert ismerték magukat és a gépet".

Néhány éve megúszta

A lap szerint a balesetet okozó érsekcsanádi férfinak jogosítványa sem volt, mert korábban is vezetett részegen.

Egy korábbi lebukása során nem történt tragédia, viszont bevonták a jogosítványát. De annyit ért, mint Molnár Ricsi örökös eltiltása ...

Féknyom sem volt

A Bors információja szerint a cigány a baleset előtt az egyik közeli benzinkúton tankolt.

"Mesélték, hogy még a tankolás is fennakadást okozott neki, úgy be volt rúgva, a kocsihoz is alig talált el. Vannak olyan információk, hogy 2,6 volt a véralko­hol­szintje, ami döbbenetes, arról viszont nincs hírünk, hogy a kúton miért nem tűnt fel senkinek az állapota. Szerintünk elaludhatott a vo­lánnál a szesz hatására, mert még féknyom sem volt a helyszínen. A kórházban, amikor kijózanodott, állítólag nem is emlékezett a balesetre, sem arra, hogy két csodálatos ember halálát okozta. Nincs olyan büntetés, amit ne érdemelne meg" – mondták az ismerősök.

Ő persze csak könnyebben sérült, kórházi ellátása után a rendőrség őrizetbe vette, kérvényezték a letartóztatását is.

