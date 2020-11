Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 11. 14:50 ::

Müller: a halálesetek 7%-ánál nem találtak semmilyen egyéb krónikus állapotot

Rendkívüli fegyelmezettségre van szükség a járvány terjedésének megfékezéséhez - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hangsúlyozta: a meghozott járványvédelmi intézkedéseket be kell tartani, a cél, hogy a járványgörbét ellaposítsuk, így csökkentve a fertőzöttek számát, hogy ne nehezedjen egy időben nagy nyomás az egészségügyi ellátórendszerre. Mint fogalmazott: "a maszkviseléssel nem a rendőrnek teszünk szívességet", hanem elsősorban a járvány megfékezése a feladat. A maszkviselés önmagában 80 százalékkal csökkentheti a fertőzés továbbadását - tette hozzá.

Közölte: kedden valamennyi aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény bekapcsolódott a koronavírus-betegek ellátásba, így nőtt az ágyszám, és mindenki a lakóhelyéhez közelebb gyógyulhat. Ez a kapacitásbővítés a biztosítéka annak, hogy mindenki megfelelő ellátást kaphasson - mondta Müller Cecília.

A járvány egész Európában intenzíven terjed, Magyarországon naponta 4-5 ezer fertőzöttet regisztrálnak. Az elmúlt napon 101-en haltak bele a kór szövődményeibe, a legfiatalabb 31, a legidősebb 99 éves volt.

Kiemelte: továbbra is a krónikus betegségben szenvedőknél zajlik komoly szövődménnyel a vírusfertőzés, azonban

a járvány kezdete óta a halálesetek 7 százalékánál nem találtak semmilyen egyéb krónikus állapotot.

Müller Cecília úgy fogalmazott: "nehéz idők előtt állunk, nehéz idők jönnek", a bevezetett intézkedések mindenki életét befolyásolják. Továbbra is figyelni kell az idősebb családtagokra, főleg azokra, akik egyedül élnek. Meg kell őket védeni az elszigetelődéstől, figyelni kell a lelki egészségükre is.

Kérdés kapcsán a szakember elmondta, ha valaki a családban pozitívvá válik, akkor a vele egy háztartásban élőknek is karanténban kell maradniuk.

Az influenzaoltással kapcsolatban megismételte, azt csak egészséges ember kaphatja meg, akut felsőlégúti megbetegedés, nátha, koronavírus-gyanú esetén nem. Aki a fertőzés miatt kontaktszemélynek számít, addig ő sem kaphat oltást, amíg a betegség lappangási időszaka tart. Müller Cecília hangsúlyozta, arról, hogy ki oltható, mindig az oltást beadó orvos dönt.

Elmondta, jelenleg 6352 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 473-an vannak lélegeztetőgépen.

A járvány kezdete óta a regisztrált fertőzöttek 3 százaléka volt egészségügyi dolgozó.

Operatív törzs: éjféltől hatályba léptek az új védelmi intézkedések

Éjféltől hatályba lépett a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet, amely új szabályokat vezet be - emelte ki a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes közölte: kedden az Országgyűlés elfogadta a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvényt. Felhívta a figyelmet a korábbi, maszkviseléssel és a védelmi távolságtartással kapcsolatos szabályokra is, amelyek továbbra is érvényben maradnak. Emlékeztetett: a 6. életévét be nem töltött kiskorúak kivételével a tömegközlekedési eszközökön, illetve azokon a helyeken, ahol tömegközlekedési eszközre várakoznak, az üzletekben, bevásárlóközpontokban, közlevéltárakban, nyilvános magánlevéltárakban, az ügyfélforgalom számára nyitva levő helyiségekben, az egészségügyi intézményekben és a szociális intézményekben kell a maszkot viselni úgy, hogy egyidejűleg az orrot és a szájat is fedje. Ha nem, vagy nem megfelelően viseli ezeken a helyszíneken valaki a maszkot, akkor az utazásból kizárható, a helyszínről való elküldéséről pedig az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, szükség esetén a rendőrség bevonásával.

Tájékoztatása szerint új elemként jelenik meg az éjféltől hatályba lépett jogszabályban, hogy a polgármesterek felhatalmazást kapnak arra: önkormányzati rendeletben határozzák meg a tízezer főnél nagyobb lakosságú településen azokat a közterületeket és nyilvános helyeket, ahol kötelező a maszk viselése. Sporttevékenység során, parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező - tette hozzá Kiss Róbert.

A kijárási tilalommal összefüggésben elmondta: este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy szálláshelyén lenni. Ez alól a munkavégzés jelent kivételt, valamint ha valaki a munkahelyére megy, vagy onnan tart az otthonába, szálláshelyére. Szintén kivételt jelentenek a versenyszerűen sportolók, ők az éjszakai kijárási korlátozások idején is elhagyhatják az otthonukat, ha edzésre, sportrendezvényre mennek, vagy épp az edzésről, sportrendezvényről tartanak haza.

A kijárási tilalom alóli mentesüléshez a "munkavégzésről szóló igazolás" nyomtatvány kitöltése szükséges, amit a koronavirus.gov.hu oldalról, a police.hu, valamint a kormany.hu oldalról lehet letölteni. A nyomtatványt a munkáltató tölti ki és visszavonásig érvényes. Az igazolást a munkavállalóknak maguknál kell tartaniuk és rendőri intézkedés esetén fel kell tudniuk mutatni. Ugyancsak el lehet hagyni a lakóhelyet vagy szálláshelyet kutyasétáltatás céljából, de csak 500 méteres körzetben. A kutyafuttatók nyitvatartásáról, vagy bezárásáról ugyancsak a települési önkormányzatok dönthetnek.

Az új védelmi intézkedések tilalmait felsorolva az alezredes felhívta a figyelmet arra, hogy tilos rendezvényt, gyűlést, kulturális eseményeket, karácsonyi vásárokat szervezni és tartani, az éttermek nem fogadhatnak vendégeket, csak elvitelre szolgálhatnak ki. Később, újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: az éttermekbe be lehet menni addig, amíg valaki megkapja az elvitelre kért ételt, de ez idő alatt is viselnie kell maszkot.

További szigorítások között említette, hogy a gyógyszertárak és benzinkutak kivételével az üzletek 19 óráig maradhatnak nyitva, a szolgáltatók és a szolgáltatások, például a fodrászok, a masszőrök, a személyi edzők a kijárási tilalom szabályai mellett a szokott rendben végezhetik munkájukat. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket. A sportrendezvények nézők nélkül, zártan tarthatók meg.

Szabadidős létesítmények használata tilos, így nem látogathatók a fitnesztermek, a színházak, a cirkuszok, az uszodák, a közfürdők, a múzeumok, a könyvtárak, a mozik, az állatkertek, a vadasparkok, a korcsolyapályák, a kalandparkok, a játszóházak és a vidámparkok. További szigorítás, hogy magán- és családi rendezvényeket is legfeljebb 10 fővel lehet megtartani, temetésen legfeljebb 50-en vehetnek részt, az esküvőket pedig lakodalom nélkül rendezhetik meg és csak meghatározott személyek vehetnek részt azon.

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi és munkájukban a honvédség hivatásos állománya is segítséget nyújt. A rendőrségnek továbbra is van kereskedelmi hatósági jogköre, így ha egy üzletben szabálytalanságot tapasztalnak, akár be is zárathatják azt.

A bírságokról szólva elmondta: a helyszíni bírság 5 ezer forinttól 150 ezer forintig, de ismételt szabálysértés esetén 200 ezer forintig is terjedhet, míg szabálysértési eljárásban a bírság összege az 500 ezer forintot is elérheti. Kérdésre válaszolva elmondta: a maszkviselési kötelezettséget már szeptember 21. óta ellenőrzik, a tömegközlekedésben eddig 849 emberrel, az üzletekben 2629 emberrel szemben kellett intézkedniük mulasztás miatt. Vendéglátóhelyeken a szabályokat be nem tartókkal szemben 106 esetben intézkedtek és 42 üzemeltetővel vagy tulajdonossal szemben is fel kellett lépniük, mert nem gondoskodtak a szabályok betartatásáról. Hozzátette: a rendőrség mindig arányosan és a szükséges mértékben alkalmazza a szankciókat.

Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: március óta ellenőrzik a hatósági házi karanténban levőket, kedden 16 345 helyszíni ellenőrzést hajtottak végre. Kedden 5190 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 36 492-en vannak karanténban, akik közül 3222-en vállalták, hogy elektronikusan, mobiltelefonos applikáció segítségével ellenőrizze a rendőrség, hogy betartják-e a karanténszabályokat.

Több város szinte teljes területén kötelező a maszkviselés

A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést a koronavírus-járvány terjedése miatt, így döntött a polgármester Sopronban, Kecskeméten és Szegeden is. Székesfehérváron főként a történelmi belvárosra érvényes a rendelkezés.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló, szerdától hatályos kormányrendelet szerint a 10 ezer főnél nagyobb település egyes közterületein kötelező a maszkviselés, a területek kijelölése a polgármester feladata. (Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületen a maszkviselés továbbra sem kötelező.)

Sopron polgármestere, Farkas Ciprián a közösségi oldalán jelentette be, hogy szerda déltől a város egész területén kötelező maszkot viselni. Bejegyzése szerint ez alól csak a zöldterületek - különösen a parkok, a Soproni Parkerdő, az erdők, a játszóterek, a szabadtéri edzőparkok és a kutyafuttató - kivételek.

Kecskeméten csütörtöktől lesz kötelező lesz a maszk viselése valamennyi közterületen és nyilvános helyen - írta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a közösségi oldalán.

Székesfehérváron szerda éjféltől kötelező maszkot viselni a történelmi belvárosban, valamennyi közterületi, valamint nyilvánosan elérhető parkolóban, a buszmegállókban, az autóbusz- és vasútállomások egész területén, a játszótereken a gyermeket kísérő felnőttek számára, valamint a kutyafuttatókban a gazdák számára. Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatása szerint a város sportparkjai, sportolásra alkalmas területei nyitva vannak, de csak egyéni sportolásra használhatók.

Szegeden Botka László polgármester döntése alapján szerdától a város teljes belterületén kötelező a maszk viselése.

Tatabányán nem rendelték el a város teljes területére a kötelező maszkviselést, azt csak a piacokon, a termelői piacokon és a tömegközlekedési eszközökre várakozás közben kell hordani.

A főpolgármester egyeztetne a kerületekkel a védekezésről

A főpolgármester egyeztetést javasol a budapesti kerületek vezetőivel azért, hogy közös szabályozással tudják erősíteni a koronavírus-járvány elleni védekezést. Karácsony Gergely kedden, a Facebookon közzétett bejegyzésében abszurdnak nevezte, hogy Budapesten a közterületi maszkviselés szabályainak megalkotását a huszonhárom kerületi polgármester felelősségébe utalták, mert így szinte lehetetlen a városra egységes szabályozást megalkotni.

Emellett a "botrányosan későn megjelent kormányrendelet továbbra sem szól egy szót sem a járvány kezelésének egyik legfontosabb eleméről, a tesztkapacitások bővítéséről, a tanárok, iskolai, óvodai és bölcsődei dolgozók önkéntes és ingyenes szűréséről" - tette hozzá. A főpolgármester szerint, miközben életeket kell menteni, a kormány a vagyonát menti alkotmánymódosítással.

"Miközben a járványt kell kontrollálni, a kormány az ellenzék választási lehetőséget akarja kontrollálni a választási törvény módosításával" - fűzte hozzá. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ennek semmi köze a felelős kormányzáshoz, "ennek az alávalósághoz van csak köze".

A főpolgármester jelezte továbbá, folytatják Budapest szűrési programját, bővítik a tesztkapacitásokat, fokozzák a szűrést a szociális intézményekben, és felkészülnek a pedagógusok, iskolai dolgozók szűrésére a kerületekkel közösen.

Kötelező a maszk a MÁV-csoport járművein, állomásain és megállóhelyein

A járványügyi helyzet miatt szerdától általános maszkhordási kötelezettség lépett életbe a MÁV-csoportnál: a járműveken, a MÁV és a MÁV-HÉV állomásain, illetve megállóhelyein, valamint a Volánbusz állomásain és megállóiban is kötelező az orr és a száj maszkkal történő eltakarása.

A MÁV szerdán azt közölte, a kedden megjelent kormányrendelet kimondja, hogy a maszkviseléssel kapcsolatban eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azaz a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi-, munkavédelmi-, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni, olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, többek között a tömegközlekedési eszközön és minden olyan helyiségben, ahol tömegközlekedési eszközre várakoznak az utasok.

Hangsúlyozták, hogy szerdától nemcsak a vonatokon és autóbuszokon, valamint a zárt utasforgalmi terekben kell maszkot viselni az utasoknak, de az állomások, megállóhelyek és megállók teljes területén is.

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályszegő utasra, ha a felszólítás ellenére sem hajlandó együttműködni, 8000 forintos pótdíjat szabhatnak ki, illetve ki is zárhatják az utazásból, további ellenszegülés esetén pedig a személyzet rendőri segítséget kérhet, hogy a renitens utassal szemben intézkedjen és feljelenést tegyen.

A közlekedési szolgáltatók továbbra is arra kérik utasaikat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében pedig részesítsék előnyben az elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőségeket.

(MTI)