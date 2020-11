Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 12. 15:02 ::

Gulyás eközben megint elmondta, mennyire felkészült az egészségügy, és nekünk van a legtöbb lélegeztetőgépünk

A koronavírus-járvány második hulláma súlyosabb az elsőnél, de az ország egésze és a magyar egészségügy ma lényegesen felkészültebben áll szemben a vírus jelentette kihívással - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Gulyás Gergely a szigorítások első napjának tapasztalatai után köszönetet mondott a kijárási tilalom betartásáért és a maszkhasználat, valamint a védőtávolság esetében kiemelkedő állampolgári jogkövetésért. A kormány abban bízik, ha ez tartható, a 30 napra elrendelt intézkedések beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, meg tudják állítani a fertőzés felfutását, és képesek lesznek az egészségügyben a kapacitások alatt tartani az intenzív kezelésre szorulók számát - mondta.

A napi megbetegedési adatok alapján indokoltnak nevezte a múlt héti és az e heti szigorító lépéseket. Hozzátette, figyelik az európai gyakorlatot is, a környező országokét, különösen Ausztriáét. Ahogyan tavasszal, úgy most is lényegesen alacsonyabb volt a magyarországi fertőzötti szám, amikor ugyanazokat a döntéseket meghozta a magyar kormány, mint Ausztria - jegyezte meg.

"Ezért bízhatunk abban, elegendő idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy az intézkedések beváltsák a hozzájuk fűzött reményeket, és ezáltal a járvány felfutása mérséklődjön" - mondta.

A Miniszterelnökség vezetője kiemelte: egymillió emberre vetítve Magyarországon áll rendelkezésre a legtöbb lélegeztetőkészülék, és szintén egymillió emberre vetítve itt van a harmadik legtöbb kórházi és intenzív ágy az EU-tagállamok közül. Kiemelte: tudják, hogy nehéz betartani a szabályokat, és mindenkinek átalakul az élete. De ha ez 30 napig sikerül, akkor remélhetőleg utána sokkal könnyebb és jobb időszak következik, és az egészségügyi rendszer is működőképes marad - magyarázta. Elmondta: a jelenlegi helyzet rendkívüli, idén történt meg először a demokratikus Magyarország 30 éves történetében, hogy rendkívüli jogrendet kellett bevezetni. A szabályok világosak, és az emberek tisztában vannak a helyzet komolyságával, betartják a rendelkezéseket - vélekedett. Megjegyezte: a honvédség is kiveszi a részét a védekezésből.

Gulyás Gergely kitért rá: ahogyan minden más magyar állampolgártól azt várják, hogy ebben a nehéz helyzetben is tegyen eleget munkavállalási kötelezettségének, elvárják az országgyűlési képviselőktől is. Azt mondta: úgy hozták meg a szabályokat, hogy bár az élet alapvető rendje változik meg, azt mindenkinek biztosítják, hogy dolgozhasson. Ezért a munkavégzést elvárják a képviselőktől is, az Országgyűlésnek továbbra is kell rendes törvényalkotási munkát végeznie - közölte. Úgy látja értelmezhetetlen az a felvetés, hogy miért nyújtanak be most törvényjavaslatokat. Azért, mert a magyar országgyűlési képviselők sem lehetnek kivételek - tette hozzá.

Emlékeztetett: tavasszal az terjedt el a világban, hogy nem működik az Országgyűlés, miközben szemben más országokkal és az Európai Parlamenttel, végig ülésezett és ellenőrizte a kormányt.

Arról is beszélt, indokolt és szükséges a választási törvény módosítása, és ez nem érinti az ellenzéki összefogás kérdését. Gulyás Gergely hangsúlyozta: eddig egyetértés volt a politikában arról, hogy a választási és a kampányfinanszírozási szabályok visszaélésekre adnak lehetőséget a kis pártok és a "kamupártok" számára. A mostani módosítás azt szolgálja, hogy azok a pártok kapjanak támogatást, amelyek legalább 50 egyéni választókerületben jelöltet tudnak állítani - mutatott rá. Hozzátette: ennek nincs köze az ellenzéki pártok indulásához, ahhoz, hogy egy vagy két listával indulnak-e majd. Megjegyezte: a választási törvény módosítására csak 2021. január 1-jéig van lehetőség a következő választás előtt, ezért dolgozták ki most a javaslatot.

Közölte: a módosításban egy olyan elvárást fogalmaznak meg, amelynek teljesítése a minimum, hogy a választási kampányhoz költségvetési támogatást kapjon egy párt. Összesen 25 ezer aláírás kell egy országos listához - tette hozzá.

A kérdések között Gulyás Gergelyt faggatták arról, tesztelik-e az egyházi és magániskolák dolgozóit is, amire elmondta: minden iskolai dolgozót tesztelnek. Az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok rendszeres teszteléséről az operatív törzs dönt majd.

A miniszter arra a felvetésre, mennyibe kerül a kormányfő által is említett amerikai-német vakcina, illetve mekkora keretet szánnak összesen az oltóanyagok beszerzésére, közölte: Magyarország vakcinakapacitást egyetlen céggel kötött le az uniós tagállamok egyikeként. Hazánk mintegy 6,5 millió vakcinára tarthat igényt a szerződés alapján, ami közel 13 milliárd forintba kerül - ismertette. A kormánynak ugyanakkor kötelessége, hogy minden olyan oltóanyagot megpróbáljon beszerezni, amely ennél a vakcinánál korábban eljuthat Magyarországra, a harmadik tesztfázison túlvan, alkalmas a védekezésre, az emberi életek megmentésére. Megerősítette: tárgyalnak izraeli, orosz, kínai vakcináról és minden olyanról, amelyet uniós keretek között nem látnak biztosítottnak elérni.

A cél, hogy a lehető legtöbb vakcina álljon rendelkezésre, és a lehető leggyorsabban - szögezte le. Megismételte: az oltás minden esetben önkéntes és ingyenes lesz, bármilyen vakcinát is szerezzenek be. Aláhúzta, hogy csak olyan oltást hagynak jóvá, amely nem jelent kockázatot az emberi egészségre. Kitért arra is, mindenkivel tárgyalnak a licensz alapján történő gyártásról, készen állnak arra, hogyha ezt megkapják, akkor Magyarországon is állítsanak elő oltóanyagot. A külügyi tárca előrehaladott tárgyalásokat folytat, ha lesz eredménye, be fogják jelenteni - közölte. Megjegyezte, ő bármilyen vakcinával beoltatná magát, amely a három rendes tesztelési fázison keresztülesett.

(MTI)