Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 22. 10:06 ::

111 beteg halt meg, 4320-zal nőtt a fertőzöttek száma

Meghalt 111, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 4320 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap.

A kormányzati portálon azt írták: 174 618-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 3800-re emelkedett, 42 915-en már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 127 903. Az aktív fertőzöttek 22 százaléka, az elhunytak 25 százaléka, a gyógyultak 26 százaléka budapesti. 7278 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 618-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 42 370-en vannak, a mintavételek száma 1 502 847-re emelkedett.

Kiemelték, hogy egész Európában exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme - hangsúlyozták. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett újabb védelmi intézkedések, amelyek hatását és szükségességét a kormány jövő szerdai ülésén értékeli. Továbbra is az emberek együttműködését és fegyelmezettségét kérik a szabályok betartásában.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja.

Hozzátették: a katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját, 93 kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat olyan feladatok ellátásában, amelyek egészségügyi szakképesítés nélkül is elvégezhetők, és ellátják az egyes kijelölt intézmények őrzését, védelmét.

Az egészségügy tehermentesítése érdekében az orvosi, egészségügyi képzésekben részt vevő egyetemi hallgatók hétfőtől 2 hetes fizetett gyakorlat keretében részt vehetnek a pedagógusok és bölcsődei dolgozók országos gyorstesztelésben és a kórházi betegellátási tevékenységekben.

Hozzátették: a szociális dolgozók gyorstesztelése is elindult.

A koronavírus-veszélyhelyzetre tekintettel a kormány újabb, hétfőn hatályba lépő rendeletet hirdetett ki, miszerint lakott területen, kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig. Ezt az üzemeltető köteles lehetővé tenni.

A múlt szerdán életbe lépett intézkedések között említették, hogy este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van. A rendőrség ennek megszegése miatt eddig 5211 esetben intézkedett - ismertették.

A kijárási tilalom alól például az igazoltan munkába járók mentesülnek.

Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva, majd a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások - például fodrász, masszőr, személyi edző - a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatos eddigi szabályok továbbra is érvényesek. A 10 ezernél több lakosú települések egyes közterületein is kötelező a maszkviselés. A területek kijelölése a polgármesterek feladata. Sporttevékenységnél, a parkokban, zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermekben vendég csak az étel elvitele miatt tartózkodhat. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket. Mindennemű rendezvény tilos, ideértve a kulturális eseményeket és a karácsonyi vásárokat. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a középiskolák és egyetemek digitális munkarendre tértek át - írták.

Kormányrendelet szerint az internet-hozzáférési szolgáltatás harminc napra ingyenesen vehető igénybe a digitális oktatásban részt vevő diákok és pedagógusok számára a köznevelésben és a szakképzésben.

Magán- és családi rendezvényeken legfeljebb tízen, temetésen legfeljebb ötvenen vehetnek részt. Esküvők lakodalom nélkül rendezhetők meg, de azokon is csak meghatározott emberek vehetnek részt.

Hangsúlyozták, hogy Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a most bevezetett védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon. Ahhoz, hogy a növekvő betegszámmal a koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, újabb kapacitásnövelő intézkedéseket rendeltek el: a halasztható műtéteket felfüggesztették, bővült az ellátásba bevont kórházak és a koronavírusos betegeknek fenntartott kórházi ágyak száma.

Kitértek arra is: a kormány "több fronton" is tárgyal a koronavírus elleni vakcináról, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az oltóanyaghoz.

Csütörtökön megérkezett az orosz oltóanyag mintája Budapestre. Hamarosan az oltóanyag teljes dokumentációja is megérkezik, és átfogó elemző vizsgálat kezdődik.

A kormány minden lehetséges külföldi vakcináról tárgyal és beszerzi azokat, eddig 12 millió adag oltóanyagot kötött le három gyártónál: az oxfordi AstraZenecánál, az amerikai Janssen Pharmaceuticánál és a Pfizernél - írták.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme - hangsúlyozták. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (40 636) és Pest megyében (22 889) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (11 918), Borsod-Abaúj-Zemplén (10 039), Hajdú-Bihar (9162) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (9064). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (2349).

(MTI)