Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 23. 10:01 ::

91 beteg halt meg, 3334-gyel nőtt a fertőzöttek száma

Meghalt 91, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 3334 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn.

A kormányzati portálon azt írták: 177 952-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 3891-re emelkedett, 43 339-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 130 722. Az aktív fertőzöttek 22 százaléka, az elhunytak 25 százaléka, a gyógyultak 26 százaléka budapesti. 7461 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 627-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 42 071-en vannak, a mintavételek száma 1 518 158-ra emelkedett.

Kitértek arra is: a kormány "több fronton" is tárgyal a koronavírus elleni vakcináról, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az oltóanyaghoz. Csütörtökön megérkezett az orosz oltóanyag mintája Budapestre. Hamarosan az oltóanyag teljes dokumentációja is megérkezik, és átfogó elemző vizsgálat kezdődik.

A kormány minden lehetséges külföldi vakcináról tárgyal és beszerzi azokat, eddig 12 millió adag oltóanyagot kötött le három gyártónál: az oxfordi AstraZenecánál, az amerikai Janssen Pharmaceuticánál és a Pfizernél - írták.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme - hangsúlyozták. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (41 251) és Pest megyében (23 372) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (12 079), Borsod-Abaúj-Zemplén (10 337), Szabolcs-Szatmár-Bereg (9229) és Hajdú-Bihar megye (9220). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (2468).

(MTI)