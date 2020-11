Anyaország :: 2020. november 24. 21:53 ::

A Miskolci Törvényszék szerint Alaptörvény-ellenes, hogy Lorettáék nem cserélgethetik a nemüket és a nevüket

A Miskolci Törvényszék szerint alkotmányellenesen "lehetetlenítették el a transz emberek nemének jogi elismerését" a tavasszal elfogadott közigazgatási salátatörvényben, írja a Háttér Társaság közleménye nyomán a Telex. Emiatt a törvényszék az Alkotmánybíróságtól kéri az erre vonatkozó 33. paragrafus felülvizsgálatát, a kérdésben a testületnek három hónapon belül állást kell foglalnia.



A kisasszonyról készült fénykép csupán illusztráció (forrás: saskatoon.ctvnews.ca)

Még idén tavasszal, a koronavírus-járvány első hulláma idején kihirdetett szükségállapot elején nyújtotta be Semjén Zsolt, a KDNP elnöke azt a közigazgatási salátatörvényt, aminek 33. paragrafusa alapján a "transznemű és interszex emberek" többé nem változtathatják meg nemüket és nevüket hivatalos irataikban. A törvényjavaslat ellen persze itthon és nemzetközi szinten is tiltakoztak, az Országgyűlés azonban elfogadta, május 29-én pedig hatályba is lépett.

A Háttér Társaság segítségével több tucatnyi kérelmező viszont közigazgatási pert indított a folyamatban lévő kérelmek elutasítása miatt, keresetük szerint ugyanis az elfogadott jogszabály sérti az emberi méltóságot és a magánélet védelmének biztosítását, így az Alaptörvénybe ütközik. Az Alkotmánybíróság már korábban is megállapította, hogy a transzneműek esetén a nem- és az ehhez kapcsolódó névváltoztatás "korlátozhatatlan és alapvető jog", és ugyanezt mondta ki többször is strassburgi Emberi Jogok Európai Bírósága. Ez alapján a KDNP elnöke által benyújtott jogszabály nemcsak alaptörvény-ellenes, de nemzetközi szerződésekbe is ütközhet.

Szintén az Alaptörvénybe ütközik, hogy a 33. paragrafus alapján a már folyamatban lévő eljárásokat is elutasították. Többen ugyanis évek óta vártak a kérelmek elbírálására, a rendelkezés viszont nemcsak szerzett jogot sért a Háttér Társaság szerint, de ütközik a visszaható jogalkotás tilalmával is.

A Miskolci Törvényszék múlt heti döntése alapján egyetértettek a kérelmezőkkel, emiatt kezdeményezték az Alkotmánybíróságnál a vitatott rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítását. Ez alapján az Ab-nek legkésőbb 90 napon belül döntenie kell az alkalmazandó jogszabály Alaptörvénnyel való összhangjáról – írja a Háttér Társaság közleménye.