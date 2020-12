Anyaország :: 2020. december 3. 11:56 ::

Így zajlik a liberális "érzékenyítés" a hazai egyetemek falai között (II. rész)

Az Egyetemi Ellenállás az egyetlen mentsvár a konzervatív hallgatók számára. Az alábbi történetek, melyeket Facebook- és Instagram-oldalaikon közöltek, bemutatják, milyen is az, amikor a rendszerváltozáskor el nem számoltatott oktató “tanít”, hogy az esélyegyenlőség az csak akkor trendi, ha a többségi társadalomra vetítik ki, és, hogy mily mértékben terjedt már el az LMBTQP-“érzékenyítés” az egyetemeken. Továbbá beszámolnak első taggyűlésükről is.

Corvinus Egyetem

„A Corvinus Egyetem Közigazgatási Karán büntetőjogból 1-est kaptam, de el sem jutottam a felelésig. Az idős tanár (a nevére már nem emlékszem), a nevembe kötött bele. Hogy ilyen németes névvel nem gondoltam még arra, hogy magyarítsam? Mondtam, hogy ez már magyarosítva van. De nem hagyta annyiban, vizsgáztatás helyett csak tovább folytatta: azt mondta, mondjuk legyen (……) nemigen akartam belemenni, nem igazán értettem, hogy ez most miért jó neki. Hosszas magyarázása után közölte, hogy megbuktam. Nos ennyi az én történetem, elégtelen osztályzat, a nevem miatt.”

Milton Friedman Egyetem



„A Zsigmond Király Főiskolán (Milton Friedman Egyetem) szociológia előadáson az előadó nő épp a szegregációról beszélt, hogy milyen rossz, hogy a szegény, hátrányos, nehéz sorsú, kisebbségi gyerekeket kiközösíti a többségi társadalom. Gondoltam, megkérdezem, hogy van-e gyereke, és hova jár. Mint elmondta, az ő gyereke magántanuló egy budai magániskolában. Megkérdeztem, hogy miért. Hamar kiderült, hogy a lakhelye szerinti általános iskolában sok a “hátrányos helyzetű”, akik közé nem szívesen hordja a gyerekét… Több hallgatótársam elképedt, de voltak, akik nevetésben törtek ki. A szegregációról szóló monológját gyorsan befejezte, és áteveztünk egy másik vadliberális témához, amiről inkább már kivonultam.”

Eötvös Loránd Tudományegyetem

“Mikor pár évre egyetemre mentem (nyelvszak, ELTE), hittem abban, hogy itt a tudományé és a racionalitásé a főszerep. Olyan nagyot tévedtem, hogy máig nem hiszem el. Csak az alapképzésben legalább öt LMBTQP-propagandista tanárom volt. Sokan a hallgatótársaim közül talán észre sem vették, hogy mi folyik az óráinkon. Kis adagonként, érzékenyítés címszó alatt kaptuk az aberrációk terjesztését. Olyan volt az egész, mintha cseppekben, évekig adagolnák a halálos mérget, ami végül megöl majd. Sok keresztény családból származó ismerősöm az egyetemi évek alatt átalakult szélsőbaloldalivá. Nem sokan mertek felszólalni a genderlobbi ellen, én is csak egyszer tettem meg. Árulóként tekintettek rám azután, a szaktársaim nem küldtek többé jegyzeteket, a folyosón elkerültek. Csupán azért, mert azt mertem mondani, hogy a degeneráltaknak nem joguk az, hogy erőszakosan terjesszék, ránk erőltessék a nézeteiket. Idáig jutottunk… Kirekesztett lettem, mert a normalitást védtem.”

Megtartották az első taggyűlést:



“A hétvége folyamán megtartottuk első taggyűlésünket. Az esemény folyamán számos stratégiai fontosságú kérdéskört érintettünk. Vezetőink behatólag ismertették velünk elképzeléseiket, szándékaikat. Több beszélgetést, előadást is tartottak a nap folyamán. A kezdeti gyors bemutatkozás során már tapasztalhattuk, hogy egyikünknek sincsen könnyű dolga a liberális véleménydiktatúra által elnyomott egyetemeken. A vezetőség az ellenállás kiépítéséhez, szimpatizánsi kör gyűjtéséhez több módszert is ajánlott, ami által fel tudjuk térképezni a még bizonytalan oktatókat és hallgatókat. A jövőre nézve is számos forgatókönyvet átvettünk, több akciótervezet is született. Tagjainkat bizalommal töltötte el, hogy immáron nem egyedül kell szembe szállniuk a felforgatókkal, hanem mozgalmunk, mely érdekvédelmi szervezetként is kíván működni, teljes mértékben támogatja őket. Nem hagyjuk, hogy a konzervatív, vallásos hallgatókat végleg ellehetetlenítsék a liberálisok!”