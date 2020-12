Anyaország, Koronavírus :: 2020. december 7. 13:31 ::

Klinikai vizsgálat - Káslerék magyarokon tesztelnék az orosz oltást

Magyarország mérlegeli, hogy bekapcsolódjon-e a koronavírus ellen létrehozott orosz vakcina klinikai vizsgálatába - közölte az emberi erőforrások minisztere hétfői online sajtótájékoztatóján. Kásler Miklós elmondta: a "nagyvonalúan felkínált" lehetőséggel élve három-ötezer magyar állampolgár juthatna védőoltáshoz.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

A múlt héten Oroszországban járó magyar szakértői delegáció beszámolója szerint az orosz vakcina fejlesztése nagyon modern, "a WHO által előírt körülmények között zajlik" - közölte.

Kásler Miklós ismertetése szerint a delegáció tagjai között volt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) négy szakértője, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Fluart vakcinagyártó orvosai.

A delegációt fogadta az OGYÉI orosz megfelelője, ezután felkeresték az orosz vakcinát előállító laboratóriumot. A küldöttség szerint a gyár rendkívül korszerű, a vakcinagyártás minden egyes fázisát teljesen automata digitális rendszer ellenőrzi a cég részéről, majd ugyanezt az ellenőrzést elvégzi az orosz hatóság is.

A magyar szakemberek ellátogattak arra a poliklinikára is, ahol eddig 22 ezer embert oltottak be a Szputnyik-V vakcinával. Az emberek az oltás után néhány órát klinikai körülmények között töltenek, majd hazamehetnek. Ettől kezdve a beoltottak videókapcsolatban vannak a Telemedicina 300 orvosának egyikével. Egy adott orvos mindig ugyanazokkal betegekkel beszél, és minden nap megadott protokoll alapján rögzíti állapotukat egy elektronikus rendszerben. Hozzátette: a beoltottak is felvehetik a kapcsolatot a központtal és tájékoztathatják az orvosokat, ha bármilyen tünetük, panaszuk van.

Kásler Miklós beszélt arról is: Magyarországon is elkezdik az ivermectin parazitaellenes gyógyszer koronavírus elleni hatékonyságának vizsgálatát. Az 1970-es években felfedezett, az ember- és állatgyógyászatban egyaránt alkalmazott gyógyszert az elmúlt harminc évben több mint 3 és fél milliárd ember használta, és jelenleg Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában 30-40, a koronavírus elleni hatékonyságát vizsgáló kutatás van folyamatban. A magyar klinikai vizsgálatban a Dél-pesti Centrumkórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet vesz részt - tette hozzá Kásler Miklós.

(MTI)