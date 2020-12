Anyaország :: 2020. december 17. 16:35 ::

Példát mutatnak a Mi Hazánk polgármesterei: nem vesznek fel jutalmat

Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeznek a hírek, hogy országszerte polgármesterek jutalmazzák meg magukat, miközben az ország és az önkormányzatok anyagi helyzete is egyre nehezebb. Az is jól látszik, hogy miközben a két nagy tömb, a Fidesz és a balliberális oldal harminc éve egymásra mutogat korrupció, erkölcstelen pénzlenyúlás tekintetében a valóságban nincs különbség. Gyál fideszes polgármestere pont úgy jutalmazta magát közpénzből, mint a balliberális szövetség embere, a jobbikos Kepli Lajos vagy Sződliget momentumos polgármestere.

Ezzel szemben a Mi Hazánk polgármesterei egyetlen fillér jutalmat nem vettek fel, és nem csak most, hanem az elmúlt években sem. Sőt, amikor ezen települések költségvetése megengedte, akkor az önkormányzati dolgozók, közfoglalkoztatottak is részesültek jutalomban, viszont a polgármesterek nem. A Mi Hazánk ebben a kérdésben is példát mutat, hiszem amíg a Fidesz és az egyesült balliberális oldal polgármesterei mélyen merítenek a közpénzből maguknak, addig a Mi Hazánk polgármesterei tisztességgel szolgálják településeiket - írja közleményében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, a párt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke.