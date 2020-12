Anyaország :: 2020. december 19. 17:48 ::

Mi Hazánk: végre a kormány is belátta, jogos a párt követelése a hitelmoratóriummal kapcsolatban

Újabb siker a törlesztési moratóriummal kapcsolatban! Először a Diákhitel Központ jelentette be, hogy mindenkire kiterjeszti a moratóriumot, amit pártunk is szorgalmazott, ma pedig a kormány is belátta, hogy szükség van a hitelmoratórium teljes kiterjesztésére.

A Mi Hazánk Mozgalom már többször javasolta, hogy a hiteltörlesztési moratórium mindenki számára elérhető legyen, ne csak azoknak, akik a kormány által megjelölt védett csoportokba tartoznak. Ezt azért is tartottuk fontosnak mivel, ha a hitelállomány összetételét megvizsgáljuk látható, hogy pont azoknak lenne szüksége a moratóriumra, akik egyik csoportba sem tartoznak.

A Mi Hazánk Mozgalom valódi gazdasági támogatást szorgalmaz a koronavírus-járvány idején, melynek része a törlesztési moratórium bevezetése és meghosszabbítása magánszemélyek és vállalkozások részére is, mely jelenleg sikerrel zárult -írja közleményében dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási, hitelügyi szakpolitikusa.