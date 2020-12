Anyaország, Politikusbűnözés :: 2020. december 28. 14:51 ::

Hatszorosára emelik a DK fővárosában az újbudaiak parkolási díjait, és 9000 eddig ingyenes parkolóhelyet tesznek fizetőssé a parkolási maffia lobbija nyomán, miközben a kormányzat a Műegyetem rakparti villamospályák hosszabbításával 300 parkolóhelyet szüntetne meg, ezért a Mi Hazánk Mozgalom inkább a trolibuszhálózat bővítését szorgalmazza, mely sokkal olcsóbban megvalósítható, a meglévő közutat tudja használni, a parkolóhelyeket is meghagyva - írja közleményében Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

A DK télapója LMBTQ-propagandakönyvet vitt a gyerekeknek, karácsonyra pedig elképesztő díjemeléssel lepték meg az újbudaiakat: lakásonként az első gépjármű éves parkolási díját a 6-szorosára, a második kocsiét 12-szeresére emelték.

A képviselő-testület online tanácskozásán a Fidesz képviselői nem vettek részt, módosító javaslatot is csak én nyújtottam be, hogy legalább a Budaörsön működő modell szerint két órát ingyenesen parkolhassanak az ügyeiket intézők, ezzel ugyanúgy távol tartva a kerületet P+R parkolónak használó átutazókat, de nem támogatták javaslatomat, ahogy azt sem, hogy az Újbuda az újbudaiaké-elv jegyében legalább minden helyi lakos ingyen parkolhasson a saját kerületében, ha már komoly gépjárműadót és kötelező biztosítást fizetnek, illetve az üzemanyagokat is komoly adók terhelik. Bár az önkormányzati törvény 13. §-a kötelezi a helyhatóságokat a gépjárművek parkolásának biztosítására, sajnos nem támogatnak semmilyen parkolóhelybővítést, amit a Mi Hazánk szorgalmaz, mindig csak azok számának csökkentése van napirenden, pl. a Bocskai út felújítása során 137 parkoló szűnt meg.

Újbuda megtelt, a túlépített kerületben ráadásul az önkormányzat parkolóhely-megváltás jogcímen rendszeresen hasznot húz az új építésű házakhoz előírt kötelező számú parkolóhelyek építésének szabotálásából. Vannak területek, ahol akár 30-40 percet is kell a lakóknak még a parkolási maffia fizetős területén is parkolóhely keresésével tölteniük, mert az önkormányzat fittyet hány a törvényileg előírt kötelezettségére.

Újbuda történetének legnagyobb korrupciós ügye volt a Kopaszi-gate, most újabb, az 1-es villamossal néhány tíz méterre párhuzamosan járó villamossal is kiszolgálnák ezt a túlépítést, a politikusbűnözők és az ingatlanspekulánsok látványos kiszolgálása ez. Az ott engedélyezett tízezer lakás egy kisebb város, aminek felépítését, a kerületbe bepasszírozását lakossági tájékoztatás és érdekegyeztetés nélkül hajtották végre. A XI. kerület nagy lehetőségét az MSZP-SZDSZ-es önkormányzat elkótyavetyélte, Molnár Gyula és Lakos Imre átjátszotta olyan ingatlanspekulánsoknak, akik a Kopaszi-gátat pihenő-szórakozó területek (pl. Vidámpark) helyett egy egész várost építettek fel ott, fejlesztésnek hazudva.