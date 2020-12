Anyaország :: 2020. december 29. 18:05 ::

Toroczkai: ha a Fidesz-uralom folytatódik, lassú, ha a ballibek nyernek, gyors nemzethalál vár ránk

Az atv.hu körkérdést intézett kormánypárti és ellenzéki politikusokhoz, amelyben a 2020-as év értékelésére kérte őket, valamint arra, hogy írják meg: mit várnak 2021-től. Ezúttal Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke válaszait olvashatják.

A Mi Hazánk elnöke szerint, ha 2022-ben kontroll nélküli Fidesz-uralom folytatódik, akkor lassú nemzethalál, ha a balliberális ellenzék nyer, akkor gyors nemzethalál vár a magyarokra. Toroczkai László szerint mind a Fidesz, mind a baloldali ellenzék a Mi Hazánk ledarálására törekszik a 2022-es választás előtt, ám úgy véli: harmadik opció nélkül Magyarország nagyon rosszul járna.

- Mi volt ön szerint 2020 legfontosabb világpolitikai és belpolitikai eseménye?

- A koronavírus határozott meg szinte mindent nemzetközi és hazai szempontból is. Világpolitikai értelemben az amerikai elnökválasztás volt még igazán érdekes esemény, de leginkább a tanulsága miatt. Mindenki számára láthatóvá vált, hogy a demokrácia mintaországaként kezelt Amerikai Egyesült Államokban sincs minden rendben.

- Kik kerültek ki megerősödve és kik meggyengülve ebből a rendkívüli évből?

- Itthon a kormány és a Fidesz támogatottsága láthatóan meggyengült, ami nem véletlen, hiszen a magyar kormány nem kezelte jól ezt az egyébként bármelyik vezetés számára nehéz helyzetet. Nemzetközileg pedig egyértelműen Kína a pandémia nyertese, de iszonyúan sok pénzt fognak kaszálni a vakcinákkal kereskedő hatalmas multicégek is.

- Min változtat a magyar és általában az európai társadalom berendezkedésén a koronavírus-járvány?

- A magyar kormány szeptemberben teljesen feleslegesen lezárta a határokat, és ezt a határzárat még most is fenntartja, miközben már jó ideje nincs Magyarországon olyan hely, olyan pont, olyan falu, ahol ne lenne jelen a koronavírus. Több szomszédos országban régóta jobb a helyzet, mint nálunk. Ez a felesleges határzár rengeteget árt a magyar embereknek, családoknak, a gazdaságnak is. Ahelyett, hogy a helyzetet a kormány arra használta volna ki, hogy a külföldre kényszerült magyarokat kiemelt bértámogatással most hazahozza, az elhibázott intézkedések miatt inkább még több magyart fog külföldre kényszeríteni. Nagyon sok itthoni kis- és középvállalkozás megy most tönkre, csökken a fogyasztás, a gazdasági és társadalmi hatásokat még évekig érezni fogjuk.

- Mit vár 2021-től? Mi lesz az új év legfontosabb fejleménye?

- Általánosan elérhetővé válnak az oltóanyagok, és megkezdődnek az oltások, ezzel párhuzamosan pedig lassan megszűnik majd a jelenlegi veszélyhelyzet, bár a koronavírus, ahogy az influenza, még nagyon sokáig itt lesz körülöttünk. Azért remélem, hogy sem Magyarországon, sem külföldön nem teszik kötelezővé az oltást, főleg, mert egyelőre meglehetősen megbízhatatlannak tűnnek ezek a vakcinák, és mellékhatásokról érkeznek hírek.

- Milyen kihívás előtt áll a magyar kormány és az ellenzék 2021-ben?

- A 2022-es választások előtti utolsó év lesz, ezért arra számítok, hogy még az eddigieknél is durvább, mocskosabb háború kezdődik a kormány és az ellenzék között. Az ilyen lejárató kampányok csak ártanak Magyarországnak, ezért a harmadik út, a Mi Hazánk sem eddig, sem ezután nem vesz részt ezekben a sárdobálásokban, mi elvi, eszmei és szakmai alapon veszünk részt ebben a küzdelemben. Minket mindkét oldal támad, a Fidesz a választási törvény módosításával azt akarja elérni, hogy egyedül legyen a jobboldalon, ezért darálta be annak idején a MIÉP-et és a Független Kisgazdapártot, most pedig a Mi Hazánkat szeretné. A balliberális oldal szintén támad és durván támadni fog minket, mert ők mindenkit a Gyurcsány-klán zászlója alatt akarnak egyesíteni, aki nem velük van, arra azt mondják, hogy a Fidesszel van.

- Mik a személyes céljai 2021-re?

- A Mi Hazánk Mozgalom körül épülő harmadik utat szeretném megerősíteni jövőre, ez most mindennél fontosabb, mert sorsdöntő lesz a 2022-es választás. Ha marad a kontroll nélküli Fidesz-uralom, akkor a lassú nemzethalál, ha jön a totális balliberális győzelem, akkor a gyors nemzethalál vár ránk. Harmadik opció nélkül Magyarország nagyon rosszul fog járni.

- Hogyan tölti a karácsonyt és a szilvesztert idén?

- Szűk családi körben, otthon.