Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 5. 13:46 ::

A Mi Hazánk lett a lezárásellenes párt

Az uszodák és edzőtermek megnyitását szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom, a lezárásellenes párt, valamint a hónapok óta többnyire szünetelő testnevelésórák újraindítását. Az, hogy futni sem lehet menni gyerekfektetés után, ugyanolyan kontraproduktív, mint a 19 órai boltzár, mely miatt csak összezsúfolódnak a vásárlók. Itt az idő feloldani a kijárási tilalmat! - szögezte le a párt elnökségének álláspontját a sajtóosztály által kiküldött közleményben Novák Előd.

Az alelnök hozzátette: nemcsak kenyérrel él az ember, a színházak, stadionok-sportcsarnokok és más szórakozóhelyek újranyitását is szorgalmazza a Mi Hazánk, és különösen a vendéglátóhelyekét: akár korlátozott létszámmal, de működhessenek ismét január 11. után! Ezek a többségében kisvállalkozások nem bírnak tovább zárva tartani, tönkre fognak menni, hiszen a tavalyi évben is nagyjából négy hónapot zárva kellett lenniük. Egy vendéglátóhelyen egyszerre így sem tartózkodna több ember, mint pl. egy átlagos élelmiszerüzletben, nem beszélve a plázákról, ahol több ezer ember volt egyszerre jelen a múlt hónapban is.

A Mi Hazánk tiltakozik az oltás lehetőségével nem élők hátrányos megkülönböztetése ellen. Legyen joga mindenkinek dönteni! Aki úgy érzi, hogy rá fertőzésveszélyt jelenthet egy oltást visszautasító honfitársunk, az önmagát beoltathatja. Mindenki dönthessen a maga sorsáról, ne diszkriminálják a másként gondolkozókat!

Gigantikus kiadások vannak a lezárások miatt, pedig e pénznek volna helye pl. az egészségügy különböző területein. Felbecsülhetetlen egészségkárosodást szenvednek el az emberek a halasztott műtétek, az elmaradt kontroll- és szűrővizsgálatok miatt. A Mi Hazánk mint a lezárásellenes párt nem hagyhatja szó nélkül az uszodák kontraproduktív bezárását, és a minisztériumi állásfoglalás nyomán hónapok óta többnyire szünetelő tornaórákat, miközben a mindennapos testnevelésre most nagyobb szükség volna az immunrendszer erősítése érdekében, mint máskor. Szlovéniában ezért nyitják most meg az uszodákat és edzőtermeket, Magyarországnak is lépnie kell! - hívta fel a figyelmet Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.