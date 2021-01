Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 9. 21:04 ::

Kásler: addig tartjuk fenn az intézkedéseket, amíg az átoltottság kellő mértékű nem lesz

A járványügyi intézkedéseket az oltás időtartama alatt is fenntartjuk, addig, amíg az átoltottság kellő mértékű nem lesz - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az Életközelben legújabb adásában.

A miniszter a tömeges oltás megkezdéséről elmondta: Magyarország több vakcinagyártó cégtől megrendelte a vakcinák különböző fajtáit. A járványügyi intézkedéseket az oltás időtartama alatt is fenntartják, addig, amíg az átoltottság kellő mértékű nem lesz, és nem kell tartaniuk az embereknek attól, hogy megkapják a koronavírus-fertőzést.

Az oltási rendszer szervezettségét érő vádakkal kapcsolatban leszögezte: mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy a magyar oltási rendszer ki van dolgozva azon az alapon, hogy milyen tempóban érkezik a vakcina Magyarországra. Emlékeztetett, hogy a Pfizer-vakcina esetében az Európai Unió rendelte meg a vakcinát és osztja szét lélekarányosan. Ahogy megérkezik a vakcina Magyarországra, a magyar egészségügy rendkívül gyorsan és szervezetten teszi hozzáférhetővé az emberek számára az oltási rend szerint - tette hozzá. Az egészségügy átfogó átalakításával kapcsolatban leszögezte, folytatni fogják azt, amit elkezdtek.

Megszületett a jogállásról való törvény, rendezték az orvosi munkaviszonyt és a fizetéseket, amelynek a végeredményképpen két év alatt gyakorlatilag két és fél, háromszorosára növekszik az orvosok fizetése, és ki lehet vezetni az egészségügyi rendszerből a magyar egészségügyet és honfitársainkat egyaránt terhelő paraszolvenciát. De ez még csak a folyamatnak a kezdete, ugyanis a struktúra átalakítása is napirenden van. Ennek két kulcskérdése van: az egyik az alapellátás átalakítása, a másik pedig az öt nemzeti program. Az alapellátás átalakításának az a központi gondolata, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok a szakvizsgáikat használhassák, és a szakvizsgának megfelelő eszközök, műszerek birtokában végezhessenek diagnosztikai tevékenységet és terápiás tevékenységet is. A másik rendkívül jelentős megoldandó feladat a keringési betegségek, a daganatos betegségek, a mozgásszervi betegségek, a mentálhigiéné és a gyermekek betegsége - részletezte. A kulturális- és sportéletre kitérve elmondta, hogy évtizedek után a magyar kultúra határozottan elmozdult az esélyegyenlőség felé, sok szervezet jött létre, a kulturális támogatások értéke az utolsó három évben Európában nálunk volt a legmagasabb GPD arányosan. A sportot is nagyon határozottan visszafogta a vírusjárvány, de az idei évre átkerült olimpiára az EMMI ágazatainak mindegyikére lesz pénz. Semmit nem adtunk fel, nem szüntettük meg, hanem más körülmények között, más tempóban, de folytatjuk - zárta a beszélgetést.

Tisztifőorvos-helyettes: aki nem regisztrál, nem kap oltást

Aki nem regisztrál, az önmagát zárja ki az oltandók köréből, mivel nem jelzi oltási igényét, így a népegészségügynek nem juthat tudomására ilyen irányú igénye, írta egy állampolgári megkeresésre Kelemen Erzsébet, helyettes fővárosi és megyei tiszti főorvos. A levelet egy olyan olvasó juttatta el a 444 szerkesztőségébe, aki több hivatalt is megkeresett, hogy érdeklődjön a koronavírus elleni védőoltásról.

A levélben azt is írta a helyettes tiszti főorvos, hogy az állampolgárok a papíron történő vagy online regisztrációval jelzik, hogy mennyi oltóanyagot kell beszerezni, mert az oltás önkéntes. Kelemen Erzsébet hozzátette azt is, hogy oltási időpontot azok kaphatnak, akik kérik ezt, és elismételte, hogy aki kér oltást, az regisztráljon.

Rogán Antal korábban a Bayer Show-ban azt mondta, hogy ha valaki nem jelentkezik, akkor nem fogják tudni, hogy meg szeretné kapni az oltást, ezért hátrébb fog kerülni a sorban. Arról azonban nem beszélt, hogy a regisztráció mindenképpen kötelező annak, aki szeretné beoltatni magát a koronavírus elleni vakcinával.

