Anyaország, Videók :: 2021. január 10. 12:49 ::

Buziország folytatódik: jön az "oktatóvideó", a hangoskönyv, az e-könyv, sőt még társasjáték is lesz

Az első magyar "LMBTQ-mesekönyv" megjelentetése után újabb projekttel állt elő a Labrisz Leszbikus Egyesület. A szervezet a nagy felháborodást kiváltó Meseország mindenkié című genderkiadvány után leforgatta az első hazai leszbikus websorozatot is, amellyel a járvány idején is "szeretnék segíteni a leszbikus, biszexuális és transznemű nőket elszigeteltségük feloldásában" - írja a Magyar Nemzet.

Az alkotók A második aranykor címet viselő hatrészes produkciót "romantikus oktatóvideó-sorozatként" határozzák meg, mivel elmondásuk szerint az is fontos cél, hogy a történet segítségével az idősebb korosztály is elsajátítsa a digitális eszközök használatát, amelynek köszönhetően az interneten való ismerkedés és közösségtalálás is egyszerűbbé válhat.

A sorozat két különböző élethelyzetű leszbikus nő, a fővárosban élő festő és a vidéki tanárnő online megismerkedését dolgozza fel, akiknek igazi kihívást jelent az internet, és az azon belül fellelhető társkereső alkalmazások használata, továbbá az is kiderül, hogy hol bukkanhatnak rá a leszbikus közösségekre a Zuckerberg-galaxisban.

A leszbikus egyesület az első "online romantikus oktatóvideó-sorozat" bemutatását tavaszra tervezi, amely minden bizonnyal csak abban az esetben valósulhat meg, ha az utómunkálatokhoz szükséges forrásokat sikerül majd előteremteni.

A leszbikus egyesület gondozásában napvilágot látott Meseország mindenkié címet viselő propagandakiadványból egyébként (melyhez foglalkozásterv is tartozik, és megjelenése óta immár harmadjára adták ki) hangoskönyvet, e-könyvet, sőt társasjátékot is terveznek készíteni.