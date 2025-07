Külföld :: 2025. július 8. 06:20 ::

Németországban több mint kétezer kábítószerrel összefüggő halálesetet regisztráltak tavaly

Németországban az egymást követő második évben haladta meg a kétezret tavaly a kábítószerek okozta halálesetek száma. Szakértők a különösen veszélyes szintetikus opioidok terjedésére figyelmeztetnek.

Tavaly összesen 2137 kábítószer okozta halálesetet regisztráltak Németországban, ami enyhe csökkenést jelent a 2023-ban jegyzett 2227-hez képest - közölte Hendrik Streeck, a szövetségi kormány drogügyi megbízottja.

Streeck hangsúlyozta, hogy a hatóságoknak határozottan fel kell lépniük az új illegális szerek terjedése ellen, különösen a fiatalabb korosztály körében, mivel a 30 év alattiak között az előző évhez viszonyítva 14 százalékkal nőtt a kábítószerrel összefüggő halálesetek száma.

"Gyorsabban, rendszerszerűbben és határozottabban kell fellépnünk az új, veszélyesebb drogokkal szemben " - jelentette ki a megbízott Berlinben. A halálesetek többsége vegyes szerhasználathoz köthető: 1707 esetben többféle kábítószert is kimutattak az áldozatok szervezetében, például heroint, metadonhoz hasonló opioidhelyettesítő szereket, crack kokaint és amfetamint.

Jelentősen emelkedett a szintetikus opioidokhoz kapcsolódó halálesetek száma is. Streeck szerint ez részben annak tudható be, hogy Afganisztánban a tálib vezetés ópiumtilalmat vezetett be, a mákföldek nagy részét megsemmisítették. Az ópium helyét egyre inkább a laboratóriumban előállított opioidok veszik át.

A drogügyi megbízott kiemelte, hogy az olyan szintetikus opioidokat, mint a nitazén vagy a fentanil - amelyek akár ötszázszor erősebb hatásúak lehetnek -, gyakran keverik más szerekhez adalékanyagként. A fogyasztók sokszor nincsenek tisztában azzal, milyen mennyiségű hatóanyagot tartalmaz a szer, így akár már az első fogyasztás is halálos lehet - mutatott rá.

Németországban évek óta folyamatosan emelkedik a kábítószer okozta halálesetek száma. "Az elmúlt 10-12 évben megduplázódott az esetek száma. (...) Ez katasztrófa" - fogalmazott Dirk Schäffer, a HIV-fertőzötteknek és AIDS-betegeknek segítséget nyújtó Deutsche Aidshilfe szervezet kábítószerügyi munkatársa.

(MTI)