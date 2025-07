Anyaország :: 2025. július 7. 15:19 ::

Mávinform: jelentős károkat okoz a Balaton körül a vihar

Jelentős károkat okoz a Balaton körüli vasúti pályán és több más dunántúli vasútvonalon az országon végigsöprő vihar - közölte a Mávinform hétfőn az MTI-vel. A balatoni, valamint a győri fővonalon is pótlóbuszokra kell átszállni.

Mint írták, a 150-170 km/órás sebességgel érkező viharos szél a Balaton északi partján leszakította a felsővezetéket, a déli parton fák dőltek a vasúti pályára, sérült a felsővezeték is.

Az Országos Havariaközpont mintegy 50-60 buszt állított be azonnal, hogy biztosítsa az utasok eljutását, a szakemberek pedig dolgoznak a hibák megszüntetésén - írták, hozzátéve, hogy részletes, frissülő információk a mavinform.hu oldalon találhatók.

A Balaton északi partján Székesfehérvár és Balatonfüred között, a déli parton Székesfehérvár és Lepsény között pótlóbuszok közlekednek.

A fennakadás végéig a Balaton északi és déli partján valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető.

Az átvonuló vihar a Dunántúl több más vasútvonalán is károkat okozott a felsővezetékben, emiatt ezeken szintén jelentős változásokra kell számítani. A győri fővonalon Kelenföld és Szárliget között pótlóbuszokat indítanak, ezek fokozatosan állnak forgalomba .

Fakidőlés miatt nem járnak a vonatok Rétszilas és Bátaszék között. A közlekedés szervezése megkezdődött.

A kelet felé átvonuló vihar már a ceglédi fővonal több szakaszán is megrongálta a felsővezetéki hálózatot, emiatt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen, valamint a Budapest és Szeged közötti járatok esetében is hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra lehet számítani.

Katasztrófavédelem: több mint ötszázszor kellett beavatkozni a Dunántúlon

Több mint ötszáz helyre riasztották a tűzoltókat a vihar miatt hétfőn kora délutánig a Dunántúlon - írta a katasztrófavédelem a honlapján.

Mint írták, eddig a legtöbb alkalommal Veszprém, Fejér, Somogy, Komárom és Baranya vármegyében kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, jellemzően kerítésekre, épületekre dőlt fákat távolítanak el.

Alsóőrsön két személygépkocsira szakadt egy nagy méretű fa, amely egy villanyvezetéket is leszakított. Szintén Alsóőrsön, a strandon és környékén több fa kidőlt, Csopakon pedig egy fa és három villanyoszlop dőlt ki, egy fa itt is személygépkocsira borult. Balatonalmádiban egy tábor területén dőlt ki öt fa, az ott tartózkodókat biztonságba helyezték. Balatonkenesén is parkoló autóra szakadtak faágak. Kaposváron egy lakóház udvarán lévő üvegházra dőlt egy nagy méretű diófa. Az M7-es autópálya Fejér vármegyei szakaszán, Polgárdi közelében lehasadt faágak akadályozzák a forgalmat. Pécsett parkoló autókra hasadtak nagy méretű faágak, Villánykövesdnél pedig a vasúti pályaszakaszt zárták el a kidőlt fák - sorolták.

A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán - emelték ki.