Eseménydúsan telnek az év első napjai a tatabányai politikai palettán. A szivárványkoalíció vezette városban erőteljes tisztogatási hullám vette kezdetét, amely természetesen az országos politikai struktúra menetébe is tökéletesen beleillik.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester – kihasználva a rendkívüli jogrend általi felhatalmazását – egyik percről a másikra „megszabadult” 24 önkormányzati dolgozótól, valamint az önkormányzati cégek felügyelőbizottságaiból eltávolította a Mi Hazánk Mozgalom delegáltjait (utóbbiak jelezték , hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyen is vállalják megbízatásukat).

A rendkívüli jogrend már eddig is észszerűtlen hatalmat biztosított a polgármestereknek, hiszen nemcsak a járvánnyal kapcsolatos kérdésekben dönthetnek, hanem minden más, a vírushoz nem kapcsolódó területen is. A tisztogatásnak ugyan „költségcsökkentési” célzatai vannak (legalábbis Posztovics magyarázata szerint), ennek ellenére a városvezetés más területen (polgármesteri hivatal kommunikációs költségei, 300 milliós kötbér elengedése stb.) igencsak túlköltekezik.

Az ügy ott válik még érdekesebbé, hogy az egyik eddigi alpolgármester, az MSZP-s Fekete Miklós is el lett távolítva tisztségéből, szembetűnő ugyanakkor, hogy a másik alpolgármester, a DK-s Lusztig Péter hivatalban maradt. Köztudott, hogy a 2022-es választásig a Gyurcsány Ferenc által vezetett Demokratikus Koalíció igyekszik felszámolni a maradék MSZP-t is, hogy „egy gonddal kevesebb legyen” a balliberális összeborulás háza táján, így ez az akció nem csak lokális, hanem országos szempontból is értelmet nyerhetett.