Anyaország :: 2021. január 12. 15:47 ::

Maruzsa: nem változnak az érettségi vizsgák szabályai és időpontjai

Az érettségi vizsgákig még csaknem négy hónap van hátra, de a kormány nem tervez változtatni az érettségi szabályain és időpontján sem - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán kiemelte: az írásbeli és szóbeli vizsgákat egyaránt meg kívánják szervezni. Tájékoztatása szerint az érettségi vizsgákra - ahogy a felsőoktatási felvételikre is - a hagyományos február 15-ei időpontig lehet jelentkezni.

Rámutatott: a tavalyi év bebizonyította, hogy a járványügyi keretek közt is biztonságosan meg lehet rendezni a vizsgákat. Tavasszal csaknem 80 ezer, ősszel pedig további 30 ezer tanuló érettségizett le úgy, hogy sehol sem alakult ki fertőzési góc - mondta a köznevelésért felelős államtitkár.

A tavalyi brit példát említve azt mondta: az érettségi vizsgák elmaradása esetén Magyarországon is nagy felvételi káosz alakulna ki, ezért több felelősséget kért a szakpolitikusoktól és a médiától is, valamint azt, hogy fejezzék be a "hergelést", mert mindenkinek az az érdeke, hogy az érettségit megtartsák.

Kitért arra is, hogy a tavalyi tapasztalatok alapján a felkészítést a digitális oktatásban is el tudják látni az iskolák, a tavaszi érettségi vizsgák eredményei a digitális munkarend ellenére megfeleltek az elmúlt öt év átlagának. Azonban ahol az szükséges, az érettségire speciális felkészítőket is szervezhetnek az iskolák, mivel sem a pedagógusok, sem pedig a diákok nincsenek kitiltva a középiskolákból - hangsúlyozta Maruzsa Zoltán. Hozzátette: központilag nem rendeltek el ilyen felkészítőket, ahol azonban helyben úgy vélik, hogy szükség lenne rá, az osztályfőnök, a szülői munkaközösség, az érintett tanulók és az intézményvezető egyeztetése után van mód arra, hogy például a kötelező tárgyakból jelenléti rendben is elkezdjék a felkészülést az érettségikre.

A középfokú felvételikről Maruzsa Zoltán kiemelte: azok szabályait és minden szükséges információt már december 4-én publikáltak az Oktatási Hivatal honlapján. Hangsúlyozta: itt a felkészüléssel sem lehet probléma, mert a 8. osztályosok jelenléti oktatásban vesznek részt.

A köznevelésért felelős államtitkár közölte: a január 23-ai írásbeli felvételiken országosan mintegy 75 ezer tanuló vesz részt az eddiginél jóval több, 535 helyszínen, annak érdekében, hogy a tantermenkénti tízfős beosztást megvalósíthassák.

Az intézmények felkészültek, a beosztások megvannak, és a már megszokott védelmi intézkedésekkel rendezik meg a felvételiket - mondta. Hozzátette: a hagyományos pótló időpont (január 28.) mellett egy második pótnapot (február 5.) is beillesztettek, hogy azok is megírhassák a felvételit, akik az első időpontban betegek vagy karanténkötelezettek voltak.

Maruzsa Zoltán arról is beszélt: a tavaszi félévben kevesebb személyes kontaktussal, főként online módon megtartják a - pénzügyi, fenntarthatósági és digitális - témaheteket, valamint szintén készülnek májusi a nyelvi mérésekre és az országos kompetenciamérésre is. Ezek az írásbeli tesztek a tantermenkénti tíz fős beosztással a bevált biztonsági intézkedések mellett megtarthatók - vélekedett.

A köznevelésért felelős államtitkár különösen fontosnak nevezte az országos kompetenciamérés megszervezését, hiszen ebből pontos adatokat kapnának arról, hogy a digitális munkarendben mely területeken javult, és hol romlott a tanulók teljesítménye. Hozzátette: jelenleg azt látják, hogy mintegy 40 százalékkal csökkent az évismétlések száma tavaly év végén.

Maruzsa Zoltán elmondta: az óvodákban és az általános iskolákban a jelenléti oktatás az ősszel bevált módszer szerint történik, a járvány miatt kedden 42 óvodában (1,4 százalék) van rendkívüli szünet jellemzően egy-egy csoportban és 79 általános iskolában (3 százalék) vezettek be digitális munkarendet szintén egy-egy osztályban. Kiemelte: működnek az iskolák, a kisgyermekes szülők tudnak dolgozni.

A megelőző intézkedések továbbra is érvényben vannak, kötelező a testhőmérséklet mérés, a távolságtartást célzó oktatásszervezési intézkedéseket vezettek be és fokozottan fertőtlenítenek, amihez központilag havonta mintegy 300 ezer liter fertőtlenítőszert biztosítanak - tette hozzá.

A középiskolában a kormány a járványügyi védekezés érdekében a hónap végéig meghosszabbította a tantermen kívüli digitális munkarendet, és abban bíznak, hogy ezeket a korlátozásokat hamarosan teljesen vagy részlegesen fel lehet oldani. A felelős döntés azonban a járványügyi helyzetben a meghosszabbítás volt - mondta.

(MTI)