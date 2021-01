Anyaország, Külföld :: 2021. január 16. 18:08 ::

Orbán gratulált a legújabb Merkel-epigonnak

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke levélben gratulált Armin Laschetnek a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökévé választásához - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár szombaton.

"Meggyőződésem, hogy a Fidesz és a CDU komoly hagyományokkal bíró együttműködése az elmúlt két és fél évtizedben nagymértékben hozzájárult a magyar-német kapcsolatok fejlődéséhez, országaink kiemelkedő gazdasági sikereihez. Ennek szellemében várakozással tekintek az előttünk álló közös munka elé, és biztosíthatom, hogy kölcsönös tiszteleten alapuló, pragmatikus együttműködésünk továbbvitelében a jövőben is számíthat jómagam és a Fidesz támogatására" - írta Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke bízik abban, hogy a közeljövőben lehetőségük nyílik személyesen is egyeztetni a két politikai közösség, valamint a Magyarország és Németország előtt álló kihívásokról. "Felelősségteljes munkájához addig is jó egészséget és sok sikert kívánok" - zárta levelét Orbán Viktor.

(Merkelből kiindulva Orbánnak még jól, a Nyugatról "szabadítást" váró ballibeknek még rosszul is jöhet egy keményebb partner helyett a német autóipar megbízottjaként eljáró újabb paktumkötő, bármennyire is áljobboldali. Mondjuk ez is közös pont... - a szerk.)

(MTI)

