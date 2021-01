Anyaország :: 2021. január 19. 10:33 ::

Elhunyt Kriza Ákos, Miskolc volt polgármestere

Hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után elhunyt Kriza Ákos - közölte a Fidesz kedden a Facebookon.

Azt írták, hogy Kriza Ákos kilenc évig hűen szolgálta Miskolcot polgármesterként, hivatalában töltött ideje alatt a város történelmi léptékben fejlődött.

Kriza Ákost a Fidesz saját halottjának tekinti - olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármesteri hivatal közleménye szerint Kriza Ákos kedden hunyt el, 56 éves volt.

Felidézték, hogy az egykori polgármester Nagyváradon született 1965-ben, felsőfokú tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi karán végezte, onnan indult el az orvos-közgazdászi, egészségügyi menedzseri pályán.

Miskolcon 1990-ben telepedett le, általános orvosi diplomája megszerzése után. Fül-orr-gégész szakvizsgáját letéve a Diósgyőri Kórházban dolgozott klinikai orvosként, majd családorvosként folytatta munkáját. 1999-től a Vasútegészségügyi Kht. Miskolci Egészségügyi Központ orvos-igazgatója volt egészen 2010-es polgármesterré választásáig. Hozzátették, hogy már ifjú korában is szívesen sportolt, tőrvívóként országos bajnoki címet szerzett, majd a dzsúdó felé fordult, a sportág szeretetét pedig továbbadta leányának, Annának is, aki cselgáncsban világbajnoki bronzérmet is szerzett az MVSI-Miskolc sportolójaként.

Miskolc városát 2019-ig vezette, amikor is egészségi állapota miatt visszavonult a politikától. "Hosszú ideje küzdött betegségével, melyet méltósággal viselt" - írták.

A közlemény szerint Miskolc városa nevében Veres Pál polgármester felajánlotta, hogy Kriza Ákost az önkormányzat saját halottjának tekinti és díszsírhelyet biztosít neki.

(MTI)