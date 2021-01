Anyaország :: 2021. január 23. 18:39 ::

Leszedette az uniós zászlókat a pitvarosi polgármester

Radó Tibor így tiltakozik az ellen, hogy az Európai Bizottság január 14-én arról döntött, nem kezdeményez jogalkotást az őshonos kisebbségek jogait erősíteni kívánó javaslatcsomag alapján, hiába írta azt alá több mint egymillió uniós polgár.

– Pitvaroson – politikai véleménynyilvánítás okán – minden európai uniós zászlót eltávolítottunk a közintézményekről. A község polgármestereként arra az elhatározásra jutottam, hogy a januári európai bizottsági döntés miatt minden pitvarosi közintézményről eltávolítjuk az Európai Unió zászlaját – jelentette ki Radó Tibor, hivatkozva az Európai Bizottság azon döntésére, mely kimondta: nem kezdeményeznek jogalkotást az őshonos kisebbségek jogait erősíteni kívánó javaslatcsomag alapján.

– A zászlók használatát egész unió, így Magyarország területén is szabályozzák, de az őshonos kisebbségek kapcsán indított aláírásgyűjtés bizottsági szintű elsöprését nem tudjuk elnézni és valamilyen módon tiltakozásunkat akarjuk kifejezni – emelte ki a polgármester. Radó Tibor hangsúlyozta: úgy tűnhet, hogy nem sok eredménye lehet egy kistelepülés ilyen szintű tiltakozásának, de úgy gondolják, nem sok más eszköz van a kezükben.

– Pitvaroson az átlagnál is jobban foglalkoztatja az embereket a kérdés, mert az 1947-es lakosságcsere országos szinten is bennünket érintett a legnagyobb mértékben. A Benes-dekrétumok a mai napig érvényben vannak és háborús bűnösként tarják nyilván Szlovákiában az erőszakkal Pitvarosra telepített magyarokat. Édesanyám egyéves volt az áttelepítéskor, de a dokumentumok alapján háborús bűnös. Az EU parlamentjében jogállamiságról és egységes jogrendszerről szónokolnak, de a legalapvetőbb emberi jogokat sem biztosítják az őshonos lakosságnak, a választópolgároknak. Felháborító a bánásmód, ami a mai napig létezik a magyarok ellen – tette hozzá.

– A zászló eltávolítására másoknak is született ötlete, így a felvidéki magyar települések jó része is eltávolítja az EU-s lobogót január 22-én, egy napra (a cikket a Makó Híradó január 22-én jelentette meg - a szerk.). A Himnusz megszületésének napján így tiltakoznak a döntés ellen. Pitvaroson ennél tovább megyünk ezen és tartósan, a kiváltó ok megszüntetéséig nem helyezzük vissza az EU-s zászlókat. Testvértelepülésekkel is egyeztettem, és ők is hasonlóan reagálnak a bizottság döntésre – mondta Radó Tibor.

– Pitvaroson 1947-ben a közel 3000-es lakosságból 2600-at meggyőztek a költözésről, majd erőszakkal, a tulajdonuk elvétele mellett, a családok szétszakításával telepítettek helyettük ide a Felvidékről magyar családokat. Itt, Pitvaroson, ahol sokszorosan megtépázott családok várják az EU-tól az elégtételt, az erkölcsi kárpótlást, nehezen viseljük el, ha újra belénk rúgnak.

– Én személyesen nem ismerhettem a nagyszüleim szüleit és így a fél családomat, mert elszakítottak tőlük, és nyomokban sem találom a rokoni szálakat. Identitásuktól is próbáltak megfosztani a szüleinket - vagyonukon és házaikon kívül. Bosszús vagyok és tiltakozom az ilyen eljárás ellen – hangsúlyozta Radó Tibor, Pitvaros polgármestere.

A Benes-dekrétumok

A Benes-dekrétumok tágabb értelemben a második világháború utáni csehszlovák államiságot megalapozó, 143 elnöki rendeletet jelentik. Gyakrabban azonban csak azt a 13 jogszabályt nevezik így, amelyek a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették. Az e dekrétumok alapján a német és magyar kisebbséggel szemben alkalmazott bánásmód összeegyeztethetetlen volt az emberi jogokkal, ellentétes volt a nemzetközi jog általános elveivel, a diszkrimináció és a kényszermunka tilalmával, továbbá a tulajdon sérthetetlenségének elvével.

A dekrétumokat az egykori Csehszlovákia mindkét utódállama, Csehország és Szlovákia is jogrendje részének tekinti. A dekrétumok összeegyeztethetetlenek az Európai Unió Alapjogi Chartájával, a szlovák parlament 2007-ben mégis megerősítette azok sérthetetlenségét.

