Ceci néni szerint még mindig nem lehet enyhíteni az "óvintézkedéseken"

Lassan lezárul az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása, de folytatódik az idősotthonokban élők oltása - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília azt mondta, lassan szeretnének az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltásának a végére érni, ezért azt kéri, hogy aki még nem jelentkezett a védőoltásáért, az tegye meg. Hozzátette: akit most valamilyen ok miatt nem tudtak beoltatni, azoknak a jövőben is biztosítani fogják a lehetőséget.

Az országos tisztifőorvos szólt arról is, hogy folytatódik a szociális intézményekben élők oltása. Mint mondta, 1600 idősotthon és további 300 bentlakásos intézmény van Magyarországon, és eddig nyolcvan ilyen típusú ellátóhelyre jutottak el.

A héten érkezett vakcinaszállítmányokból az ott lakók és dolgozók oltását szeretnék megkezdeni. Négy intézményben már a második dózis beadására fog sor kerülni - tette hozzá.

Az oltási terv következő állomása az idősek beoltása lesz, mivel ők a fertőzés szempontjából a magas kockázatúak közé tartoznak életkoruk és krónikus betegségeik miatt.

Müller Cecília elmondta, eddig 165 ezer ember oltására elegendő vakcinamennyiséget kapott Magyarország az öt Pfizer- és egy Moderna-szállítmányból. Eddig 149 676 ember kapott oltást, közülük 12 639-nek már a második dózist is beadták. Közölte: a héten újabb szállítmányok érkeztek, a Pfizertől 36 270 ember, míg a vasárnap várható Moderna készítményéből 9 ezer ember oltására elegendő vakcina érkezik.

Az országos tisztfőorvos elmondta azt is, hogy Magyarországon a járványügyi adatok az utóbbi két hétben kedvezően alakultak, de a fenyegetettség még nem múlt el. A pandémia még mindig zajlik a világban, mivel a védőoltások beadása lassan halad előre. Kiemelte, a kormány arra törekszik, hogy minél több oltóanyagot beszerezzen, mert egyértelmű, hogy csak a tömeges oltások megkezdésével tudunk a járványhelyzeten nagymértékben javítani.

Az eddig beoltottak száma rendkívül alacsony ahhoz, hogy bármilyen óvintézkedésen enyhíteni lehessen - hívta fel a figyelmet.

Magyarországon a járvány kezdete óta 12 113-an haltak bele a fertőzés szövődményébe, és az elhunytak négy százalékánál semmilyen kimutatható alapbetegséget nem találtak.

A szakember kitért arra is, hogy a különböző vírusmutánsok bizonytalanná teszik a járványhelyzetet. Beszámolók szerint - mondta - a vírus angol mutációjára hatékonyak a védőoltások, de a brazil és az afrikai variánsról ilyen adatok nem állnak rendelkezésre. Hozzátette: a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laboratóriuma minden mintán vizsgálja a vírus örökítőanyagának (RNS) sorrendjét is, hiszen ez mutatja a vírus változását. Ezek a vizsgálatok fontosak járványügyi, vakcinafejlesztési és kutatási szempontból egyaránt - mondta.

Müller Cecília beszámolt arról is, hogy a szennyvízekből vett minták alapján stagnál vagy csökken a kimutatható vírusszám. Csökkenést figyeltek meg Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Székesfehérváron, Szolnokon és Tatabányán.

