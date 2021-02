Anyaország :: 2021. február 1. 11:13 ::

Több mint háromszázszor intézkedtek az iskolaőrök, de a verekedő cigányok gumibotozására még várni kell

A 2020 szeptembere óta szolgálatot teljesítő iskolaőröknek munkába állásuk óta összesen 308 alkalommal kellett intézkedniük, ebből 72 esetben bűncselekmény vagy szabálysértés miatt kellett fellépniük – számolt be az InfoRádióban az ORFK szóvivője.

Gál Kristóf elmondta: 48-szor bűncselekmény, jellemzően garázdaság, testi sértés miatt intézkedtek, illetve 24-szer történt szabálysértés. Ugyanakkor — tette hozzá –

kényszerítő eszközt (gázspray, bilincs, gumibot) ez idáig (nem egészen öt hónap alatt) egyelőre nem kellett alkalmaznia iskolaőrnek Magyarországon.

Jelenleg 431 helyen látnak el feladatokat iskolaőrök, 521 aktív iskolaőr van, köztük tartalékosok is. Bővítésre lenne igény, de hogy melyik iskola léphet be a rendszerbe, az az érintett tárcákkal való kapcsolatfelvételen is múlik.

Folyamatosan jelentkeznek az iskolák, az igényt felmérve pedig az alkalmassági vizsgálaton megfelelt embert a képzést követően rendelkezésre is tudjuk bocsátani – mondta a folyamatról Gál Kristóf. A kiválasztási folyamat nagyon bonyolult és szigorú is, pontosan azért, mert gyermekek között kell dolgozni. A szóvivő elmondta azt is, sikeres a rendszer:

Mind a tanulók, mind a pedagógusok, mind a szülők részéről nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, de az iskolaőröktől is. Egy iskolában Szombathelyen annyira megszerették a gyerekek az iskolaőrt, hogy egy iskolaidőn kívüli biciklitúrára is meghívták, természetesen nem iskolaőr mivoltában.

(InfoRádió - 24)