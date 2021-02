Anyaország, Koronavírus :: 2021. február 2. 19:25 ::

Előre, egy összegben kifizetett bértámogatással próbálja elejét venni a kormány a vendéglátósok lázadásának

A kormány változtat a vendéglátóiparban és a turizmusban érdekelt vállalkozók megsegítése érdekében – írja a Magyar Nemzet. Az intézkedés lényege, hogy az utólagos finanszírozás helyett az igénylők előre megkapják majd az állami bértámogatást. A modellváltást követően stabilizálódhat a piac, a turizmus újraindulásakor pedig az állásukban megtartott, gyakorlott munkavállalókkal nyithatnak meg az üzletek, véli a kormánypárti lap.



Illusztráció: Havran Zoltán

Az állami bértámogatás gyorsabban és egyszerűbben jut el a bajban lévő vállalkozásokhoz: a kormány egy összegben kifizeti február végéig a bértámogatást. A lépés a vendéglátóhelyeken kívül a szállodák és a fitnesztermek üzemeltetőit is érinti. Mivel a vállalkozások kilátásait elbizonytalanította az erősen bürokratikus támogatási rendszer akadozó működése, jelentősen megváltoztatták a munkahelyek védelmére kiírt pályázat elszámolási és finanszírozási rendszerét.

Az állami segítséget a jövőben nem az igényléssel érintett hónapot követően, azaz utófinanszírozással teljesítik, hanem a pályázók helyzetének könnyítése érdekében már az aktuális hónap elején megérkezik a cégekhez a munkavállalók bértámogatása. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások előre hozzájutnak a pénzhez.

Az elszámolási rendszer pedig úgy változik, hogy a bérek kifizetését, illetve a dolgozó megtartását az érintett hónapot követően ellenőrzik. Ezzel biztosítja a kormány, hogy a munkahelyek védelme ne jelentsen indokolatlan megterhelést a házhozszállítás mellett is jelentős mértékű veszteségeket elkönyvelő vállalkozásoknak, írja a lap.

A teljes foglalkoztatásban január végére már meghaladta a százezer főt az ágazati bértámogatással elért munkavállalók száma. A veszélybe került munkahelyek megerősítésére a programhoz február 8-ig kapcsolódhatnak be a járványügyi korlátozásoknak különösen kitett vállalkozások, amelyek eddig csak utólag számíthattak az általuk megelőlegezett fizetések kiegészítésre.

Az iparági válság mélységére utal, hogy a vendéglátás, szállásadás területén januárban kiderült: a cégek már nem bírnak el több terhelést, elfogytak a tartalékaik, így nincs miből előre kifizetniük a folytatást. Emiatt sok munkáltató már eleve nem tudott élni az állami hozzájárulás lehetőségével, nem érhette el minden esetben a célját a bértámogatás – ezen a helyzeten segít a modellváltás.

Emlékezetes, az addig stabilan bővülő vendégforgalom a pandémia megjelenésével tavaly tavasszal váratlanul beszakadt, majd az év során elmaradtak a külföldi turisták, ráadásul a járványügyi korlátozások miatt tavasszal és késő ősszel is leállásra kényszerültek a kereskedelmi vendéglátás, szállás-szolgáltatás résztvevői. Február elején már harmadik hónapja nincs helyben fogyasztás az üzletekben, legfeljebb elviteles rendelésekért tér be az eddigi vendégkör töredéke az elvétve nyitva tartó helyekre. Az év elejére főként a kisvállalkozói rétegnél megnőtt a végleges megszűnések esélye is. Úgy, hogy a korábbi foglalkoztatottak 30-40 százalékos arányú tavalyi elvándorlása után az újabb pénzügyi kihívások a néhány hét múlva várható ágazati újraindulást is hátráltathatták volna.

Ezért lépett a kormány, meghallva a munkáltatókat képviselő szakmai szervezetek érvelését a kifizetésekkel kapcsolatos anomáliákról és a túlzottan bürokratikus pályázati igénylés folyamatának visszatartó erejéről. Az érintettek leginkább azt kifogásolták, hogy még januárban sem érkezett meg a novemberi bérek mellé járó állami támogatás. Most változik a helyzet, gyorsulópályán érkezik a támogatás a cégekhez - legalábbis a fideszes lap szerint.