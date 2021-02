Anyaország, Koronavírus :: 2021. február 7. 10:30 ::

Unokázás helyett "kötelező oltás": 40 ezer forintot hajtottak be egy 79 éves nőtől és gondokság alatt álló lányától

A ceglédi rendőrök viharos gyorsasággal elfogták azt az álorvost és segítőjét, akik a koronavírus elleni oltásra hivatkozva csaptak be egy idős asszonyt és lányát Tápiószőlősön.

A „bejátszáshoz” a 33 éves férfi 2021. január 31-én délután fehér nadrágot, fehér pulóvert, szemüveget öltött, jegyzetfüzetet vett magához, és beült társa mellé a kocsiba. Úticéljuk egy 79 éves asszony és gondnokság alatt álló lánya volt, akiktől a páros női tagja már többször kért kölcsön. Nem akart lebukni, ezért szervezte be a számukra ismeretlen férfit az akcióhoz. A háztól kissé távolabb megálltak a kocsival, a nő maradt, a férfi pedig doktorként bemutatkozva bebocsátást nyert a házba. Előadta, hogy a koronavírus elleni oltásért fizetni kell, sőt, ha nem oltatják be magukat, büntetést is kaphatnak. A két megriadt nő átadott 40 ezer forintot, a „doktor” szerint ugyanis személyenként 20.000 forinttal rendezni lehet a helyzetet, és így, hogy fizettek, még betegszállítást is intéz nekik. Hogy még hihetőbbnek tűnjön, jegyzetfüzetéből kitépett lapon rögzítette a befizetést, majd távozott.

Társa elégedetlen volt, amikor kiderült, mennyivel nyúlta le az áldozatokat, sokkal nagyobb összegre, 90-100 ezer forintra lett volna ugyanis igénye. Miután a boltban bevásároltak, a nő azt tanácsolta a férfinek, borotválkozzon meg, dobja ki a nadrágot, ha kiderülne az átverés, ne ismerjék fel. Kiokosította, ha bárki kérdezősködne, hazudja azt, tűzifa iránt érdeklődött a háznál.

Amikor a rendőrség tudomására jutott a cselekmény, a helyi és a szomszédos újszilvási körzeti megbízottak egészítették ki - személyismeretüknek köszönhetően - a ceglédi nyomozók információit. A tettesi kört addig szűkítették, míg 2021. február 3-án előállították a páros mindkét tagját. A lakásukon tartott kutatások alkalmával mobiltelefonokat foglaltak le, de begyűjtötték a „bejátszáshoz” használt felszerelést is.

A 38 éves nő tagadta, a 33 éves férfi részletes vallomást téve beismerte a bűncselekmény elkövetését.

A Ceglédi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a 38 éves nő és a 33 éves férfi ellen a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást.

(Police)