Anyaország, Koronavírus :: 2021. április 28. 09:48 ::

Szijjártó: még megfontolás szintjén sem gondolkodunk a határzár feloldásán

A kormány még csak megfontolás szintjén sem gondolkodik a határzár feloldásán, az utazásokra vonatkozó szabályok módosítását egyelőre nem tervezik - mondta tegnap Szijjártó Péter az atv kérdésére.



Ann Linde svéd külügyminiszter és Szijjártó Péter sajtótájékoztatója a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2021. április 27-én (fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Szijjártót a svéd külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján arról kérdezték, hogy mikor kerülhet sor a határzár enyhítésére, illetve feloldására. Ezt a kormány beoltottsági határhoz - 4 milliónál jönnek enyhítések -, vagy esetleg az uniós zöld vakcinaútlevél juniusra tervezett bevezetéséhez köti-e?

Szijjártó azt mondta, most ő is úgy látja, hogy nagyon gyorsan el fogjuk érni a 4 milliós beoltottságot. Ez a vakcinabeszerzésnek is köszönhető, a már beérkezett hatszázezres kínai oltóanyag-szállítmányt tegnap hajnalban 480 ezer Sputnyik követte, és több körben érkezik még az újabb négyszázezer Sinopharm-oltóanyag is - mondta. Az oltóanyagon egészen biztosan nem fog múlni, hogy elérjük a 4 milliós átoltottságot, és még ezen a héten újabb lépéseket tudunk tenni ahhoz, hogy visszakapjuk a korábbi normális életünket - tette hozzá.

“Ennél tovább egyelőre nem mentünk, tehát még csak megfontolás szintjén sem. Tehát a határátlépés, az utazásokra vonatkozó szabályok módosításán egyelőre nem gondolkodtunk” - jelentette ki. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: “ez azt hiszem, hogy még egy kicsit odébb van, de reméljük, elérjük azt is”.

A miniszter a határzár feloldásáról azt mondta: “ez nemcsak rajtunk fog múlni. Nyilván majd figyelni kell arra, hogy a körülöttünk lévő vagy a világ más pontjain lévő országokban az oltási kampányok hogyan zajlanak annak érdekében, hogy tudjuk védeni a saját polgáraink egészségét”.

Jelenleg az, hogy valaki már megkapta a védettségi igazolást, nem mentesít határátlépésnél a karanténszabályok alól...