Anyaország, Koronavírus :: 2021. április 29. 17:00 ::

Gulyás: pénteken meglehet a 4 millió beoltott, 5 millió után lehet újra lagzikat tartani

Lassú csökkenés figyelhető meg a héten a legfontosabb járványügyi statisztikák terén: a halálozási adatok nem sokkal a napi 200 áldozat alatt stagnálnak, de esik a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma. Csütörtökre 2584 új fertőzöttet azonosítottak. A beoltottak száma már 3 870 222 fő, közülük 1 822 655 fő már a második oltását is megkapta. Ez azért is fontos, mert a kormány a 4 millió beoltotthoz kötötte a fokozatos nyitás következő lépéseit.

A kabinet szerdán is ülésezett, a meghozott döntésekről számolt be Gulyás Gergely a szokásos kormányinfón.

Tegnap két kormányülés is zajlott, egy EU-s tematikájú, és a szokásos belföldi helyzettel foglalkozó. A miniszter ez utóbbival kezdte a tájékoztatót. Gulyás Gergely szerint holnapra elérhetjük a 4 millió beoltottat, így a következő intézkedések léphetnek majd életbe:

a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul;

az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni;

a védetteknek (akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek) este 11 óráig megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik;

a védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik;

a 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is;

edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek;

a védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják;

a védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken;

a koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól egymillió forintig terjedhet, vagy akár egyéves bezárást is elrendelhetnek.

A miniszter az edzőtermekre vonatkozó szabályozást azzal egészítette ki, hogy a 18 év feletti igazolt sportolók is használhatják ezeket a létesítményeket. Az eredeti rendelet a 18 év alatti igazolt sportolókról és a védettekről szólt.

Ötmillió oltott után feloldhatják a lakodalmakra vonatkozó tilalmat; ez a szám május harmadik hétvégéjére lehet elérhető – derült ki a miniszter szavaiból.

Gulyás arról is beszélt, hogy a járványügyi konzultáción a megkérdezettek 80 százaléka a fokozatos újraindítás mellett volt. A kétharmad pedig támogatta a védettségi igazolványt. Mostantól kezdve mindenki gyorsan hozzájuthat a védettségi igazolványhoz, mivel hamar lehet oltást kapni.

„Érdemes azoknak is regisztrálni, akik eddig ezt nem tették meg” – tette hozzá. A baloldali oltásellenes kampány sokakban tett bizonytalanságot, de szerinte

semmilyen kockázata nincs egyetlen oltásnak sem.

Gulyás a védettségi igazolványról azt mondta, hogy minden háziorvos és orvos az ESZT-ben tüntesse fel az oltás megtörténtét. „Ezt követően 10 napon belül érkezhet a védettségi igazolvány az adott személyhez” – tette hozzá. Az egyik legnagyobb logisztikai akciója az elmúlt évtizedeknek ez a mostani eljárás, ezért megértést kért a miniszter. A kormány felhatalmazást adott a külügyminiszternek arra, hogy kétoldalú megegyezéseket más államokkal a vakcinaigazolványokról. „Kölcsönösen akarjuk elismerni a védettségi igazolványokat az országok között” – szögezte le Gulyás Gergely.

(Mandiner nyomán)

Frissítés: a 4 milliós átoltottság elérése után védettségi igazolvánnyal karantén-kötelezettség nélkül lehet jönni az országba

Az MTI részletesebb összefoglalója:

Az Európai Unión (EU) belül kiemelkedő a magyarországi oltások sebessége, Máltával "együtt vezetjük" az európai rangsort - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön online sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely azt mondta, a járvány harmadik hulláma Magyarországot is súlyosan érintette, de az oltásoknak köszönhetően mostanra radikálisan visszaestek az új fertőzések, és csökkent a halálozások száma is. Hozzátette: minél több ember oltatja be magát, annál gyorsabban szorítható vissza a járvány. Az oltásnak köszönhető, hogy elkezdődött az újraindítás. A beoltottak száma pénteken elérheti a négymilliót, így a kormány korábbi döntésének megfelelően életbe léphet a korlátozások feloldásának újabb üteme - közölte a politikus.

Az újraindítás legfontosabb elemei között említette, hogy a kijárási tilalom kezdete 11 óráról éjfélre módosul, az üzletekben pedig este 11 óráig lehet vásárolni. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők a vendéglátóhelyek belső tereit szintén 11 óráig látogathatják majd, s ide a szülők, családtagok magukkal vihetik gyermekeiket is.

A védettségi igazolvánnyal rendelkezők és gyermekeik szállodákba is mehetnek. A tavaly novemberben bezárt szabadidős létesítményeket - állatkerteket, vadasparkokat, múzeumokat, mozikat, színházakat, könyvtárakat - védettségi igazolvánnyal ismét lehet majd látogatni. Az edzőtermekbe, uszodákba is kizárólag védettségi igazolvánnyal érkezők, a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak, valamint a versenyre vagy mérkőzésre készülő 18 év feletti igazolt sportolók mehetnek be - mondta.

A védettek és a felügyeletük álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják. A védettséggel rendelkezőknek nem kell maszkot viselniük a kulturális és sportrendezvényeken - tudatta a tárcavezető.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, Magyarország azért haladhat a nyitásban gyorsabban, mint Európa más országai, mert az oltottak száma lényegesen magasabb. Rámutatott ugyanakkor: úgy akadályozható meg a járvány negyedik hullámának kialakulása, ha a járványügyi szabályokat mindenki betartja, és tudomásul veszi, hogy egyes helyekre csak védettséggel rendelkezők léphetnek be.

A kormány szigorú szabályokat léptet életbe, és tervezik a büntető törvénykönyv módosítását. A közokirat-hamisításnak minősített eseteként lesz büntethető a védettségi igazolvány hamisítása, illetve a hamis védettségi igazolvány bemutatása. Szigorúan szabályozzák az üzemeltetők és a szolgáltatók felelősségét is: amennyiben nem kérik a védettségi igazolvány bemutatását, azonnali - 100 ezertől egymillió forintig terjedő - pénzbírság szabható ki, a szabályokat szándékosan vagy teljesen figyelmen kívül hagyók pedig akár egyéves bezárással is sújthatók - közölte a miniszter.

A magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatos korlátozások fennmaradnak. A kormány az ötmillió oltás elérésekor - várhatóan május harmadik hétvégéjéig - a lakodalmakra vonatkozó tilalmat szeretné feloldani - mondta a politikus.

A közterületeken, tömegközlekedési eszközökön, üzletekben továbbra is kötelező a maszk viselése, mert ezeken a helyeken nem csak oltottak tartózkodnak. A csoportosulásra, gyülekezésre vonatkozó szabályok továbbra is érvényesek, de a kormány - amint az oltások előrehaladása lehetővé teszi - ezeket is szeretné enyhíteni, megszüntetni - tudatta a tárcavezető.

Emlékeztetett, a járványügyi konzultáción az emberek 80 százaléka az intézkedések fokozatos visszavonása mellett foglalt állást, és 65 százalékuk kinyilvánította, hogy a járványügyi korlátozások alól a védettséggel rendelkező kapjanak felmentést. Ezt a véleményt juttatja érvényre a kormánydöntés - tette hozzá.

Ma már nincs akadálya annak, hogy aki nem oltatta be magát, az ezt gyorsan megtegye. A regisztrációt követő egy héten belül megkapható az oltás, a védettségi igazolványt gyorsan meg lehet szerezni - hangsúlyozta.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy "a baloldali oltásellenes kampány sokakban keltett félelmet", bizonytalanságot. Baloldali politikusok hetek, hónapok óta Magyarországon és külföldön is arról beszélnek, hogy a kínai vagy orosz oltás vagy akár az AstraZeneca-vakcina nem tökéletes - mondta.

A miniszter leszögezte, ezeket az állításokat a tények nem támasztják alá. A kormány éppen a baloldal követelésére hozta nyilvánosságra az egészségügyi nyilvántartásokban fellelhető, oltással kapcsolatos adatokat. Ezek azt bizonyítják, mindegyik oltás hatásos, nincs komoly különbség köztük, valamennyi minimálisra csökkenti a fertőzés veszélyét. A megbetegedettek aránya százezer oltottra tekintve 4 ezrelék, és valamennyi vakcinatípus esetében egy százalék alatt marad a megbetegedések aránya - mondta Gulyás Gergely, hangsúlyozva, nem érdemes a baloldali oltásellenes kampánynak hinni.

A kormány felhatalmazta a külügyi tárca vezetőjét, hogy kétoldalú megállapodásokat kössön a védettségi igazolványok elismeréséről - jelentette be a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy szeretnék kölcsönösen elismertetni a vakcinaigazolványokhoz fűződő jogokat. Magyarország kétoldalú megállapodásokat köt majd minden olyan állammal, amely nyitott erre. Így a magyar védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek ugyanolyan előnyei lesznek az érintett országban, mint a helyi védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek. Ugyanez fordítva is igaz lesz: a magyar kormány is elfogadja más országok védettségi igazolványait - nyomatékosította.

A hiányzó védettségi igazolványok pótlására a kormány világos eljárásrendet alakít ki, amelyet a miniszterelnök tud ismertetni a péntek reggeli rádióinterjújában - jelentette be a miniszter.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy sok panasz érkezett a kormányhivatalokhoz a vakcinaigazolványokkal kapcsolatban. Kiemelte, hogy több mint 4,5 millió ember jogosult az okiratra, ez az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb logisztikai akciója, előfordulhatnak technikai nehézségek. A kormány mindent megtesz azért, hogy a lehető leggyorsabban pótolja a meg nem érkezett igazolványokat - mondta.

Közölte: az orvosok feladata, hogy rögzítsék az oltás tényét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, ezt a legtöbbjük meg is teszi. Ha valaki nem kap védettségi igazolványt, tudja ellenőrizni, hogy szerepel-e a rendszerben az immunizációja. Amennyiben igen, a Belügyminisztérium automatikusan intézi az okirat kiállítását, amelyet postára adnak. Így az igazolvány átlagosan tíz nap alatt érkezik meg az érintetthez, sajnos azonban néha több időt vesz igénybe a folyamat.

A kormány tárgyalt az Európai Unió helyreállítási alapjáról, az újraindítást szolgáló összeg lassan elérhetővé válik. Gulyás Gergely kijelentette: Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy itt a végéhez közeledik a járvány. Az uniós pénzalap részben egy vissza nem térítendő támogatásból áll, amelyet Magyarország teljes egészében fel fog venni, részben pedig hitelből. A hiteleknél projekt alapon, egyedi döntés esetén lehetséges az igénybevétel. A kormány azonban úgy gondolja, hogy a válságkezelést minél kisebb eladósodással kell megoldani - hangsúlyozta.

Magyarország eddig 80 százalék körüli államadóssággal "tudta megúszni" a krízist, a cél, hogy ez minél alacsonyabb mértékben nőjön. Megjegyezte: a legtöbb tagország hasonlóan gondolkodik, a 27-ből 21 egyelőre nem jelezte, hogy élne a hitellel.

A miniszter azt mondta, hogy a tárgyalások jól haladnak, Magyarország az elsők között fogja benyújtani az Európai Bizottságnak a javaslatát a helyreállítási tervről.

Közölte, hogy Magyarországon olyan orvosi béremelés történt a közelmúltban, amilyenhez még csak hasonló sem volt a rendszerváltás óta. A bizottság elismeri az egészségügyi reformot. A kormány azt kérte, hogy a testület a reform egyéves költségeinek egy részét fedezze, ehhez mintegy 300 milliárd forint szükséges. A témában még vita zajlik, de a bizottság elnöke "jó szándékkal viszonyul" az igényhez, helyesnek tartja a változások irányát - mondta Gulyás Gergely.

Szavai szerint az elmúlt esztendő megszakította azt a sikeres évtizedet, amelyben a magyar gazdaság évről évre növekedni tudott, még az unió átlagánál is gyorsabban. A kormány most azt reméli, hogy vissza tud térni a komoly fejlődéshez - hangoztatta a miniszter, megjegyezve, hogy az egyetemek is számíthatnak fejlesztési forrásokra.

A védettségi igazolványokat érintő kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely elmondta: a nyomdánál keddig gyártott igazolványok száma 4 176 133, ebből fertőzésen átesetteknek 651 060-at, beoltottaknak pedig 3 525 073-at állítottak ki. Ebből 3 836 478 darabot postáztak, közülük 3,24 milliót oltottak, mintegy 596 ezret fertőzésen átesettek számára, 68 500 igazolványt pedig most visznek postai szállításra.

Ebből látszik, hogy ha nem is azonnal, de néhány nappal követi az oltottságot az igazolványok kiállítása - mondta. Hozzátette: több ponton lehetnek problémák, például, ha az EESZT-be nem kerül be az oltás ténye. Az orvosok nagy része példamutató pontossággal viszi fel ezeket az adatokat a rendszerbe - közölte, majd arra kért mindenkit, aki ezt eddig nem így tette, hogy ezeket pótolja.

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a nyomdában a lehető legnagyobb pontossággal dolgoznak és - fogalmazott - "bízunk benne, hogy ez a postáról is elmondható", de kizárni nem lehet, hogy 4 millió igazolványból a postán is veszhet el. Erre - folytatta - az operatív törzs keresi a megoldást. A kormányhivatalokhoz "nagyon sok" bejelentés érkezett, ezeket minden esetben megvizsgálják. Jelezte: konszenzus volt abban, hogy az igazolványok ne azonnal érkezzenek, mivel a védettség már az első oltás után elkezd kialakulni, napról napra nő az ellenanyag szintje, de a második adag beadásával válik teljessé. Az érdemi különbség nem az első és a második oltás, hanem az oltás nélküli és az első oltás utáni állapot között van - jelentette ki.

Ezért ha valaki az oltás után 7-10 nappal kapja meg az igazolványt, "még jó is" - fűzte hozzá, majd hangsúlyozta: az viszont baj, ha valaki két-három hét után sem kapta meg az igazolványt, esetükben az említett technikai problémák egyike lépett fel. Ennek érdemi megoldásával kapcsolatban pénteken várható bejelentés - jelezte.

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a visszajelzések alapján 96-97 százalékban ez a folyamat rendben halad, ugyanakkor ilyen nagy számok esetében 3-4 százalék is sok embert jelent.

A miniszter elmondta, először a Magyarországon élőket szeretnék beoltani, utána a határon túli magyarok első helyen vannak.

A Magyarországon használt vakcinák hatásosságáról közzétett kormányzati táblázatot ért kritikákra reagálva Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az az EESZT "pontos és objektív" adatait tartalmazza. Szavai szerint örülnek annak és nem zavarja a kormányt, hogy ahhoz akár Karikó Katalin professzor, akár más szempontokat tett hozzá, de - jegyezte meg - azok "köztudomású tényeknek minősülnek".

Gulyás Gergely leszögezte: a kormány nem véletlenül nem állapított meg sorrendet a vakcinák között. Közölte: érdemi, komoly hatékonyságbeli különbség nincs az oltóanyagok között.

A terasznyitással kapcsolatban azt mondta, volt néhány olyan jelenet, amely nem felelt meg a szabályoknak, de "talán az sem lett volna helyes, ha mindenkit 50-100 vagy 150 ezer forintos bírsággal sújtanak a rendőrök".

Elmondta, az operatív törzs vakcinagazdálkodási tervet dolgoz ki, az államnak fel kell készülnie arra, hogy a védettség megszűnésének legkorábbi pillanatában legyen elég vakcina és folyamatos legyen az újraoltás, ennek megfelelően fognak tartalékolni oltóanyagokat.

Gulyás Gergely közölte: a 4 milliós átoltottság elérése után védettségi igazolvánnyal karantén-kötelezettség nélkül lehet jönni az országba.

Arra a kérdésére, hogy tervez-e közös oltási kampányt az ellenzékkel a kormány, Gulyás Gergely úgy válaszolt: illuzórikus lenne az ellenéki pártokkal közös oltási kampányt szervezni, mert "oltásellenesekkel nagyon nehéz oltás melletti kampányt szervezni".

A 18 éven aluliak oltásáról azt mondta, a 16-18 év közöttieket lehet oltani a Pfizer-vakcinával, ezt meg is fogják tenni, a 12-16 éves korosztály esetében még folynak a vizsgálatok, és ha megszületnek az olthatóságukról a világos orvosi vélemények, akkor dönt az oltásukról az operatív törzs.

Április 19-étől megszűnt a tantermen kívüli digitális oktatás az alsó tagozaton, és nem lehet párhuzamosan jelenléti és digitális tanrendet fenntartani. A krónikus betegség miatt az óralátogatás alól felmentett diákok esetében azonban a szabályozás lehetővé teszi, hogy online kapcsolódjanak be az oktatásba - jegyezte meg.

Elmondta: szeretnék, ha lennének nyári táborok, de erről csak május közepén, az ötmillió oltotthoz közelítve tudnak majd döntést hozni.

A miniszter közölte: május 1-jétől a taj-számmal nem rendelkezők is tudnak regisztrálni az oltásra, ez szükséges a társadalmi immunitás eléréséhez. Elmondta azt is, április második felétől oltják a diplomatákat, előtte azoknak az országoknak a követségi munkatársai kaptak oltást, akiktől Magyarországra vakcina érkezett, így az amerikai, a brit, a kínai és az orosz nagykövetség munkatársai.

Arra, hogy a labdarúgó Európa bajnokságra érkező külföldiektől negatív PCR-tesztet kérnek, a magyaroktól azonban védettségi igazolványt, a miniszter azt mondta, a különbségtétel oka, hogy Magyarországon az első meccs júniusi időpontjára mindenki beoltathatja magát, aki akarja, míg Nyugat-Európában nem állnak ilyen jól az oltással.

A bevándorláspolitikával összefüggő kérdésre válaszolva Gulyás Gergely leszögezte, a Demokratikus Koalíció támogatja a migrációt, a magyar kormány álláspontja ugyanakkor világos, elutasítják a migrációt, és állami hatáskörben tartanák annak eldöntését, ki jöhet be az országba, kit lehet befogadni. Kiemelte: amíg polgári kormány van Magyarországon, addig nem lesz migráció, Magyarország betartja a menekültügyi egyezményeket, amelyek legfőbb elve, hogy az első biztonságos országban kell menedéket biztosítani.

Arról, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hiányosságokat állapított meg a Színház- és Filmművészeti Egyetem gazdálkodásával kapcsolatban, elmondta, kisebb súlyú szabálytalanságok esetén az ÁSZ a gyakorlat módosítását írja elő az intézménynek, amennyiben azonban szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, feljelentést tesz.

A 2022-es költségvetésről a miniszter azt mondta, már elérhető az oltóanyag, így sokkal kevesebb a tervezésben a bizonytalanság, mint a 2021-es költségvetés tervezésekor volt. "Bízhatunk benne", hogy május végével, június elejével véget ér a járvány, vagy legalábbis nem zavarja az ország visszatérését a normális élethez - mondta.

A miniszter hozzátette, nincs akadálya a jövő évi központi költségvetés elfogadásának, mivel a Költségvetési Tanács (KT) alkalmasnak találta a benyújtott büdzsét az államadósság csökkentésére.

Azzal kapcsolatban, hogy a főváros az Andrássy út és a Kós Károly sétány hétvégi lezárásáról kérdezi a budapestieket, Gulyás Gergely azt mondta, Budapesten a közlekedési helyzet rosszabb, mint korábban, a főváros közlekedésátalakító lépései miatt ott is dugók vannak, ahol korábban nem voltak. Úgy vélte, több esetben sem sikerült megteremteni az egyensúlyt a kerékpárosok, autósok és gyalogosok jogos igényei között, pedig jó lenne, ha "megszűnne az autósüldözés mai formája", amelyet a főváros a döntéseivel folytat.

A Szabolcs utcai ingatlanról azt mondta, keresik a megegyezést, Fónagy János államtitkár és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes egyeztet a kérdésben.

Azzal kapcsolatban, hogy Czeglédy Csaba DK-s politikus indulna az ellenzéki előválasztáson, úgy fogalmazott: érdekes az ellenzék hozzáállása, amely szerint elfogadhatónak tartja, hogy korrupció miatt elítélteket, fiatalok megkárosításával vádoltakat "visszahozzanak a politikába".

Szólt arról is, hogy nincs különbség a szolgálati jogviszony tekintetében az állami és egyházi fenntartású egészségügyi intézmények között.

A kínai-magyar légi Selyemút céljára vonatkozó kérdésre Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta, a magyar gazdaság megerősítése és a munkahelyek megőrzése sosem volt olyan fontos, mint a következő hónapokban. Hozzátette, az elmúlt hetek, hónapok megmutatták a keleti nyitás jelentőségét.

A kormány tervei szerint közép-európai teherszállítási és logisztikai elosztóközponttá válhat Magyarország például ennek a projektnek köszönhetően - tette hozzá, kiemelve, hogy a beruházások "lefordíthatók" munkahelyre, GDP-növekedésre, amelyek a magyar gazdaság mielőbbi helyreállását szolgálják.

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy magyar és kínai nyelven is közzéteszik a Fudan Egyetemről kötött megállapodás szövegét. Hozzátette: a kínai és a magyar állam közösen hoz létre közcélt szolgáló, közérdekű alapítványt az egyetem működtetésére.

Az Oroszországgal szemben, Csehország melletti szolidaritást kifejező V4-es dokumentum szövegében a visegrádi országok (V4) miniszterelnökei közösen állapodtak meg, "ami valamennyiük véleményét tükrözi és valamennyiük számára megfelelő" - mondta Gulyás Gergely, aki szerint a szöveg teljesen egyértelmű módon fejezte ki Magyarország szolidaritását, kiállását Csehország mellett. Ugyanebben a témában érkezett másik kérdésre kifejtette: a magyar titkosszolgálatok a magyar nemzeti érdeket kötelesek védeni mindenkivel szemben, aki az ország területén hírszerzést folytat, "függetlenül attól, hogy szövetséges vagy nem".

Kitért arra: továbbra is tartják, hogy júniusban teltházas meccsek lehetnek a Puskás Arénában, majd jelezte, a jelenlegi helyzet szerint semmi akadálya annak, hogy az ellenzék augusztusban megtarthassa az előválasztást.