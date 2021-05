Anyaország, Jó és szép :: 2021. május 8. 14:54 ::

A hazudozás vége: kénytelenek voltak elismerni az aberráltak, hogy a Mi Hazánk megtisztította tőlük az Andrássy utat

A rendőrség a közterület-foglalási bejelentésekről szóló kúriai döntéseket értelmezve visszavonta korábbi határozatát, amelyben a Budapest Pride felvonulás engedélyt kapott az Andrássy út-Madách tér-Tabán útvonalon rendezvény (felvonulás) megtartására. A megismételt eljárásban egyben kompromisszumos javaslatot tettek a Pride-szervezőknek: tartsák meg a vonulást a Madách tér-Tabán útvonalon, mert az Andrássy utat a Mi Hazánk Mozgalom bírósági döntés szerint előbb foglalta le. A javaslatot a szervezők elfogadták - írta meg a Telex (így a "rossz" hírt már a magukat mindenféle más lénynek képzelőknek is el kell hinniük).



A honlapjukon még most is azt hazudják, hogy nem érték el céljukat a "szélsőjobboldali radikálisok"

Mint arról beszámoltunk, a felvonulásra kiszemelt közterületekért másodpercekre kiélezett versenyfutás indult a buzik és a hazafiak között. A Mi Hazánk az Ügyfélkapun keresztül próbálkozott megelőzni a ratyikat, amikor április 25-én éjfélkor megnyílt a lehetőség arra, hogy a július 24-re tervezett felvonulás útvonalát bejelentsék.

Egy gyűlést leghamarabb a tervezett időpont előtt három hónappal lehet bejelenteni, vagyis a július 24-re tervezett felvonulást legkorábban április 25-én lehetett. Az egyik főbuzi 25-én éjfélkor személyesen be is adta a kérelmet az V. kerületi rendőrkapitányságon, eközben azonban a Mi Hazánk politikusai tömegével tettek hasonló bejelentéseket elektronikus úton. A hatályos szabályok szerint ugyanis, ha ugyanott egyszerre többen szeretnének gyűlést tartani, azé az elsőbbség, aki előbb jelenti be a rendezvényt.

Egy normalitáspárti hetvenhárom másodperccel éjfél után az ügyfélkapun tett bejelentést, hogy a Fővám térnél tartana tüntetést, egy másikuk pedig hetvenkilenc másodperccel éjfél után a Rudas fürdő déli oldalához. Ezeket a buzik elsőbbségére hivatkozva a rendőrség elutasította, ám a párt bírósághoz fordult, kérve, hogy a rendőrség határozatait helyezze hatályon kívül a Kúria.

Miközben azonban a Kúria a csütörtökön kihirdetett döntésével valóban elutasította a Mi Hazánk keresetét, egy másik, ugyanaznapi határozatában felperesként nekik adott igazat. A rendőrség ezeket a döntéseket értelmezve tette meg kompromisszumos javaslatát a buzeránsoknak. A rendőrségi határozat szerint a személyes egyeztetés végül konszenzussal zárult, azaz a szervezők elfogadták a javaslatot, és rövidebb útvonalon szervezik meg a felvonulást a Madách tér és a Tabán között.