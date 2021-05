Anyaország :: 2021. május 11. 08:57 ::

Visszavonulót fújt az újbudai szivárványkoalíció az ingatlankiárusításokból

Nem értékesítik azt a budapesti, XI. kerületi telket, amelynek eladása és beépítése ellen megmodult a környék lakossága, és az "örökös ökoiskola" egyetlen zöld kertjét sem, mely ellen a Mi Hazánk tiltkozott. Érvénytelenítette ugyanis az Ulászló utcai telek értékesítésére kiírt pályázatot László Imre, a kerület DK-s polgármester – derül ki a kerületvezető közösségi oldalára feltöltött videóból.

Az egykori tüdőgondozó, későbbi védőnői szakszolgálat épületének helyére két, földszint plusz öt emelet magas társasházakat – benne 42 lakással –, a földszintre pedig orvosi rendelőket terveztetett az önkormányzat. Az ingatlant a jogerős tervekkel együtt hirdették meg. A helyiek a kerületi lapból értesültek az önkormányzat terveiről. Ebből nőtte ki magát a tiltakozás, amely azon ritka példák egyike (volt), amelyben civilek – függetlenül a politikai értékrendjüktől – fogtak össze, hogy az „udvari parkjukat” megvédjék. Az önkormányzat a pályázatában ugyanakkor egy furcsa konstrukcióban azt is kikötötte, hogy a földszinti orvosi rendelőket visszavásárolná a befektetőtől.

László Imre polgármester a bejelentést tartalmazó videójában emlékeztetett: a 2019-ben megválasztott önkormányzati vezetés az előző fideszes vezetéstől örökölte a saroktelekként emlegetett ingatlan tervezési dokumentumait és beépítési engedélyét. A polgármester akkor is odaszúrt az elődjének, amikor azt mondta, hogy az előző vezetés nem vonta be a civileket a tervezésbe, szerinte ez súlyos mulasztás. (A civilek egyébként kifogásolták a jelenlegi vezetés hozzáállását is). László Imre úgy fogalmazott, alkalmazkodnak a helyiek indokolt és jogos érdekeihez. Ezért a kerület civiljeinek és a koalíció hat pártjának javaslatát meghallgatva úgy döntött, hogy az Ulászló utcai telek értékesítési pályázatát – egy másik, Badacsony utcai telek értékesítésével együtt – eredménytelennek nyilvánítja.

A szóban forgó ingatlan megvásárlására május 6-ig lehetett ajánlatokat benyújtani. Korábban az önkormányzat azt közölte, hogy addig öten vásárolták meg a pályázati dokumentációt.

A beérkezett pályázatok bontása után a kerületi önkormányzatban ellenzékben lévő Mi Hazánk Mozgalom arról számolt be a közösségi oldalán, hogy önkormányzati értékbecslés szerint nettó 676 millió forint értékű, Ulászló utcai, telekre öt ajánlat futott be. Állításuk szerint a legalacsonyabb ajánlat 335 millió forintról szólt, de volt 700 és 710 millió vételi ajánlat is. Írtak arról is, hogy a legjobb ajánlatnak is része az építendő rendelő és parkoló 198 millió forintos, önkormányzati visszavásárlása, így 512 millió forint bevétele lehetne az önkormányzatnak.

Hintsch György alpolgármester korábban ugyan érvelt az értékesítés mellett, egy kiskaput mégis hagyott: a Magyar Hang egyik kérdésére ugyanis azt írta, nem feltétlen ragaszkodnak az értékesítéshez, arról a beérkezett pályázatok alapján döntenek.

A szóban forgó ingatlan építési engedélyei idén ősszel járnak le. Arról László Imre nem közölt információt, hogy mi lesz a telek sorsa a jövőben, írja a lap.