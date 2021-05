Anyaország :: 2021. május 12. 09:51 ::

Schiffer szerint Karácsony és Dobrev politikus, Jakab annyira komolytalan, hogy még azt sem lehet tudni, mi az üzenete

Schiffer András azt gondolja, hogy az előválasztáson felmerült öt név közül Karácsony Gergely a legoptimálisabb választás. Azt is elmondta, hogy rajta kívül még Dobrev Klárát tartja politikusnak az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek közül.



A járványkezelés kimenetele nagyjából el fogja dönteni ennek a kormánynak a sorsát, ez heteken belül eldőlhet - mondta Schiffer András ügyvéd az ATV-ben. Az ellenzéki miniszterelnök személye szerinte abból a szempontból érdekes, hogy ha kormányváltás van, akkor mi fog történni. "Ebből a szempontból pedig az optimális választás Magyarország számára Karácsony Gergely, egész egyszerűen azért, mert karakteréből fakadóan el tudom képzelni, hogy nem esnek egymásnak egy miniszteri tanácskozáson a felek" - jelentette ki Schiffer.

Öt szereplő van, ebből kettőt tart a volt országgyűlési képviselő politikusnak: Dobrev Klárát és Karácsony Gergelyt. Jakab Pétert komolytalan szereplőnek tartja, akinél nem tudja, hogy mi a politikai üzenete.

Szerinte Karácsony Gergely képes arra, hogy a nagy összecsapásokat el tudja simítani.

"Az ország szempontjából - mert én nem tartozok a szavazótáborukba - , amennyiben kormányváltás van, az optimális választás Karácsony" - mondta az ügyvéd.

Schiffer arról is beszélt, hogy a jelenlegi miniszterelnök számára egy női jelölt tud nehézségeket okozni, Karácsony esetében pedig a 2002-es Medgyessy-effektus következhet be (ti. annyira szerencsétlen, hogy sokan - megmagyarázhatatlan módon - szánalomból szavaznak rá, sokan pedig azért, mert magukat látják benne, ugyanis ők is ilyen balfékek, beszariak, sírás előtt álló, nagyra nőtt óvodás benyomását keltők stb. - a szerk.).

