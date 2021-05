Anyaország :: 2021. május 13. 20:53 ::

Újabb jelöltet mutatott be a Mi Hazánk, ezúttal Sopronban, szimbolikus helyszínen

A Mi Hazánk Mozgalom folytatta országgyűlési képviselőjelöltjeinek bemutatását a 2022-es parlamenti választásra készülve. A párt elnöke, Toroczkai László ezúttal Sopronba látogatott, azon belül is a Rongyos Gárda emlékművéhez. Itt mutatta be a Mi Hazánk helyi jelöltjét, Horváth Gábort, aki tagja többek között 2006 óta a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomnak, de 2018 óta a Betyárseregnek is, és háromgyermekes családapa.

- A helyieket, a dolgozó magyarokat képviseli, hiszen a soproni sörgyárban dolgozik, és egy nagyon fontos üzenetünket szeretné átadni. Mi vagyunk az a párt, és ezt nem szégyelljük kimondani, amely nem másokat, hanem a magyarokat akarja szolgálni - nyomatékosította Toroczkai.

A pártelnök kiemelte, az ország nyugati felén is komoly gondok akadnak, óriási bérkülönbségek vannak még a multiknál is, és folyamatos az elvándorlás. Szerinte ezért is szükség van a harmadik útra, hiszen a Fidesz és a balliberális tömb ugyanazt képviseli, akár a koronavírus témakörében is, amely - mint fogalmazott - komoly károkat okozott ennek a térségnek is. Hangsúlyozta, Horváth Gábor korábbi szervezeteiben már bizonyította hazafias elkötelezettségét, és biztos benne, hogy egy rendíthetetlen, megvesztegethetetlen jelöltet tud bemutatni Sopronban.

- Valóban, már 2006 óta dolgozunk itt helyben azon, hogy a magyar kultúra megmaradjon. Továbbá, hogy az elfeledett hősökről is megemlékezzünk - kezdte bemutatkozását Horváth.

Most viszont, mondta a frissen bemutatott képviselőjelölt, egy újabb feladatot kapott, mégpedig azt, hogy a Mi Hazánk Mozgalmat képviselje. Úgy tartja, nehéz munka lesz, de áll elébe, ezért nagyon szívesen fogadta a felkérést.

- Probléma van helyben bőven, egyrészt Sopronban és a környéken élők helyzetét nagyon megnehezítik a korlátozó intézkedések, hiszen sok az ingázó a munkába járás miatt - mutatott rá.

Kiemelte, további gondnak látja még a belső migrációt is. Itt rögtön leszögezte, nem a dolgos emberekre gondol, hanem bizonyos bűnözői elemekre, akik "gazdatestként követik a szorgalmas embereket." Ezek pedig ellehetetlenítik Sopront és környékét, sőt még Ausztriát is.

- Ők nem méltó üzenetet közvetítenek Ausztria felé sem, mert ott mindenkit magyarként tartanak nyilván, aki Magyarországról érkezik - fogalmazott.

Horváth szerint a déli határszakasz őrzése sok rendőrt köt le, ezért Sopronba kevesebb jut belőlük, pedig szükség lenne rájuk. Hiányuk meglátszódik a közbiztonság helyzetén is.

- Mindenki számára ismeretes, mire emlékezünk március 15-én, ismerjük a 12 pontot, amelyben benne foglaltatik, hogy a külföldi katonákat vigyék el innen, a mieinket külföldről hozzák haza. Így azt gondolom, ez ma is érvényes, tehát a határt a külföldről hazahozott katonáinknak kellene őrizniük - ismertette javaslatát.

Ezzel párhuzamosan a rendőrségnek pedig a belső rendet kellene őriznie. De a további sürgető feladatok közé sorolta a belváros közlekedési problémáinak megoldását is, szerinte "dugóhegyek" hátráltatják a soproniak életét, nem lehet megfelelően közlekedni. De hozzáfűzte, ez már nem csak a városra igaz, hanem a környező utakra is.

- De nem csupán kizárólag Sopronra kell koncentrálnunk, a környező kistelepülések támogatása is éppúgy fontos - mondta Horváth. - Azt gondolom, az a modern kori rabszolgaság, amikor az emberek már csak azért dolgoznak, hogy hónapról hónapra meg tudjanak élni, és a fizetésüket csak a rezsire tudják költeni - tért rá a megélhetési gondokra, s zárta gondolatait egyúttal azzal, az Országgyűlésbe kerülve minden tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, a fentieket megoldását elősegítse, megoldja.