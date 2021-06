Anyaország :: 2021. június 17. 20:17 ::

Szombattól hőségriasztás lép életbe

A következő napokban várható tartós hőség miatt szombattól hőségriasztást adott ki Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közös közleményben azt írta, hogy a tisztifőorvos szombaton 0 órától kedd éjfélig rendelte el másodfokú intézkedését.

Kiemelték: a nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet, dekoncentrációt. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.

Kitértek arra is, hogy az autósok vezessenek óvatosan, mert a meleg rájuk nézve is kedvezőtlen hatással lehet. A vízparton tartózkodók pedig - különösen napozást követően - hűtsék le magukat, mielőtt vízbe mennek, felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe.

Fontos továbbá odafigyelni a fokozott vízivásra. A kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztása viszont kerülendő.

Felhívták a figyelmet, hogy gyermeket, állatokat ne hagyjanak autóban. Ha valaki autóban hagyott gyermeket, állatot lát, hívja a 112-es segélyhívó számot - tették hozzá. Senki ne hagyjon továbbá az autóban fertőtlenítőt, hígítót, festéket, öngyújtót, mert ezek is meggyulladhatnak a nagy melegben.

Hozzátették: 11 és 15 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjanak a napon, illetve védekezzenek megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel a leégés ellen. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát.

A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája péntektől elérhető lesz a katasztrófavédelem weboldalán - tették hozzá.

Az NNK és az OKF közös közleményében azt is kiemelték, hogy meleg időben a növényzet is hamarabb kiszárad és könnyebben meggyullad. "Erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad tüzet gyújtani, ezt is csak akkor, ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom" - írták.

Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el. Az első fok a figyelmeztető jelzés, amely azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A második fokozat a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását. Az országos tisztifőorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez - az erről szóló kormányrendelet szerint - rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.

Korábban írtuk: A hétvégén érkezik az első hőhullám