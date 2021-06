Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. június 21. 19:25 ::

Tovább szenved a Jászság a cigánybűnözéstől

A jászságiak által az ördög háromszögének nevezett Jászladány-Jászkisér-Jászapáti tengelyen csak a hétvégére levezényelt készenléti rendőrség tudott átmeneti biztonságérzetet nyújtani, mivel a hét elejétől már újra futószalagon érkeztek a horror hírek a Jászságból – nyilatkozta portálunknak László Attila a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője.

Mint korábban arról már beszámoltunk, a Jászság egyre inkább kezd olyan helyzetbe kerülni, ami polgárháborús állapotokra enged következtetni. Az elmúlt héten több alkalommal is cigányok lincseltek meg túlerőben magyarokat. Sajnos nem meglepő, de folytatódik.

Jászladányban egy felháborodott hölgy írta meg a közösségi oldalán, hogy már fényes nappal sem teheti ki a lábát a saját házából. Egy drogos férfi hatolt be a háza udvarába, majd megpróbált a garázsba és a házba bemenni. A sikertelen próbálkozások után belökte az ablakot, és azon át ugrott be a lakásba. Evett, ivott, cigarettázott, majd széttörte a tányérokat. Készpénzt és élelmiszert vitt el. A rendőrség hamar elfogta az elkövetőt, aki előzetes letartóztatásba került a sértett elmondása szerint – mondta László Attila.

Június 15-én, Jászapátin hajnali fél 3-kor, információk szerint egy büntetett előéletű férfi hatolt be egy magánház udvarába. Ott önkívületi állapotban őrjöngve verte a lakás ajtaját, majd vélhetőleg ököllel betörte az egyik ablak üvegét is, miközben a lakásban tartózkodó család rettegve várta a rendőrség kiérkezését.

A 112 segélyhívón hiába kértek segítséget, arra való hivatkozással nem küldtek járőrt, mivel egy közeli utcában éppen családi verekedés zajlott, és ott kellett a rendvédelmi erőket bevetni – árulta el a további döbbenetes részleteket.

Majd ezt követően második hívásra sikerült a családnak elérnie a helyi őrsparancsnokot, aki intézkedett, és hamarosan megjelent a rendőrség három munkatársa, akik leteperték, majd előállították a tomboló ámokfutót. Ekkor már az udvar is csupa vér volt. A házban tartózkodó gyermek azóta sem tudta feldolgozni a történteket, és rettegve éli át az éjszakákat, újabb támadástól félve.

Az esettel kapcsolatban kértem a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőrkapitányság tájékoztatását, hogy milyen rendőri intézkedés történt, indult-e eljárás az ámokfutóval szemben és tart-e rendőrség az esetleges bűnismétléstől, mivel információm szerint az elkövető börtönviselt, és a "helyi gyakorlat szerint" tartani lehet a bosszútámadástól mindazoknak, akik szólni merészelnek a rendőrségnek. Továbbá a rendőrség elrendelte-e az előzetes letartóztatást, vagy pedig szabadon engedte az elkövetőt, kockáztatva ezzel a család további biztonságát? – folytatta a MÖM vezetője.

Alábbiakban a rendőrség tájékoztatása:

Tájékoztatom, hogy 2021. június 15-én 2 óra 21 perckor ismeretlen személy megjelent egy jászapáti családi háznál. A hívatlan látogató bement az udvarra, ott hangosan kiabált, és a bejárati ajtót ütlegelni kezdte. Az ütésektől az ajtó üveges része betört. A helyszínre érkező rendőrök a ház udvarán tetten érték a jogsértőt. A 27 éves helyi férfit előállítását követően gyanúsítottként kihallgatták. A Jászberényi Rendőrkapitányság magánlaksértés bűntett elkövetése miatt folytat eljárást. Az üggyel kapcsolatosan bővebb információt nem kívánunk közölni.

A helyi lakosok arról tájékoztattak, hogy a büntetett előéletű elkövető szabadlábon van. A bolti lopások, betörések továbbra is mindennapos jelenségnek számítanak, egy magánházba történő behatolásnál éppen a Magyar Önvédelmi Mozgalom egyik szemfüles tagja értesítette a rendőrséget és tartóztatta fel a helyszínen a rendőrség kiérkezéséig az elkövetőket. A bűnesetek elkövetői köre továbbra is a helyi cigánysághoz köthető (mint azt a mellékelt fotók és videófelvételek is alátámasztják. A sértettek között magyarok és cigányok egyaránt vannak – zárta gondolatait, mi pedig emlékeztető gyanánt írjuk le, július 25-én a Mi Hazánk, a Betyársereg és a Magyar Önvédelmi Mozgalom közös demonstrációt tart Jászapátiban.

Végezetül még, mintegy ráadásként, egy bolti lopásról is kaptunk felvételeket:

Lantos János – Kuruc.info