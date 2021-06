Anyaország :: 2021. június 28. 13:37 ::

Újabb benyalásversenyt nyert Petikénk: az első EU-s államként jelentette be egy Izraelt bírálni merő konferencia bojkottját

Huszadik alkalommal fogják idén megrendezni Durbanben az ENSZ rasszizmusellenes konferenciáját, ami "szinte kezdetektől antiszemita és Izrael-ellenes üzenetek fórumaként működik" - legalábbis a Neokohn nevű zsidó lap szerint, mely a hírt közölte.



Jár a keksz

A Jerusalem Post tegnapi cikkében foglalkozott a hírrel, miszerint Magyarország idén az első EU-s tagállamként jelentette be távolmaradását a rendezvénytől. Az izraeli lap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert idézte, aki a Simon Wiesenthal Központ egyik vezetőjének, Mark Weitzmannak írt levelében indokolta a bojkott melletti döntést.

"A magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, és teljes mértékben elkötelezett abban, hogy garantálja a zsidó nép biztonságát – ezt a nemzetközi fórumokon is következetesen képviseljük" – írta Szijjártó. Majd hozzátette: ennek szellemében hazánk nem támogatta a Durbani Nyilatkozatot sem, amit tavaly év végén fogadott el az ENSZ Közgyűlése.

Ahogy az izraeli lap felidézi, több ország – köztük az USA, Kanada, Olaszország, Ausztrália, Izrael és Németország – is bojkottálta már a rendezvényt korábbi években. 2011-ben összesen 14 ország demonstrált ilyen úton a dél-afrikai városban megrendezett esemény ellen.

A konferencia nyilatkozatának első tervezete egyenlőségjelet tett a cionizmus és rasszizmus között, ami azonnal az USA és Izrael kivonulását vonta maga után. Végül a tervezetből kivették a cionizmusra vonatkozó részt, de az izraeli-paleszin konfliktus továbbra is az egyetlen megnevezett példája a "rasszizmusnak, faji diszkriminációnak, xenofóbiának" a fórum listáján.

Múlt héten az Egyesült Királyság jelentette be, hogy – az USA-hoz, Kanadához és Ausztráliához hasonlóan – nem vesz részt szeptemberben a konferencián. Továbbá sajtóhírek szerint hamarosan Franciaország is távolmaradását jelenti be, egy német külügy egyik képviselője pedig nemrég azt mondta, hogy Berlinben sem döntöttek a kérdésről véglegesen.

Gilad Erdan, Izrael ENSZ-nagykövete a hónap elején azt mondta, tervben van egy alternatív konferenciaesemény megszervezése, ahol "érdemben kívánnak foglalkozni a rasszizmus okozta kihívásokkal".