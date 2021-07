Anyaország, Videók :: 2021. július 13. 13:23 ::

Hát persze hogy a Berki nevű hulladék sem megy börtönbe: csak "szerencsétlen véletlen" volt a büntetőfékezés

A vád közúti veszélyeztetés volt, az ügyészség 2 év 6 hónapot kért a "celebre". A bíróság végül első fokon két év börtönre ítélte, amelynek végrehajtását azonban négy évre felfüggesztették.



Fotók: Kaszás Tamás / Index

Ugyan későbbre tervezték, de Berki Krisztián tegnapi tárgyalásán a bíró azt mondta, szerinte ma ítéletet hozhatnak. A "celebritás" egy 2018-as büntetőfékezési ügye miatt folyt a per, amelyben közúti veszélyeztetéssel vádolták Berkit. A levetített felvételeken látható volt, ahogy a vádlott nagy sebességgel megelőz egy menetrend szerint haladó buszt, majd hirtelen lefékez, amikor visszasorol az autóbusz sávjába. Ennek hatására két jármű összeütközött.

A tegnapi tárgyaláson három tanút hallgattak ki, köztük Berki Renátát is, aki természetesen a férjével egyező módon írta le a több mint három évvel korábbi balesetet. Mellette két, a buszon utazó tanút idéztek be, mindketten úgy emlékeztek vissza, hogy a busz mellett nagy sebességgel haladt el egy narancssárga Bentley, ami dudálva előzte meg az autóbuszt, majd a sávba visszatérve satuféket nyomott a sofőr, és ezt követően történt az ütközés.

A buszban több mint 2,5 millió, Berki Krisztián bérelt Bentley-jében pedig több mint 14 millió forintnyi kár keletkezett. A vád közúti veszélyeztetés, az ügyészség 2 év 6 hónapot kért a "celebre".

A mai tárgyalás hatalmas érdeklődés mellett kezdődött, telt ház volt a tárgyalóteremben. Berki ezúttal is feszülten érkezett, valósággal futott a fotósok elől, majd a teremben is idegesen tett-vett, billegett a széken. Felesége, a várandós Berki Renáta, aki tegnap tanú volt, ezúttal nem kísérte el a tárgyalásra.

Az ügyész nyitotta a sort, aki elmondta, hogy egy pillanatra megállt a busz, jobbra kanyarodott, nem jött ki balra, és nem teremtett olyan körülményeket, amelyekkel veszélyeztette volna Berki Krisztián testi épségét.

A kamerafelvétel az ügyész szerint teljesen egyértelműen mutatja, hogy mi történt. Berki visszatér a busz sávjába a megengedett sebességhatár felett, majd hirtelen megáll. És ekkor ütközik össze a Bentley a busszal. Az adatok szerint egyértelmű, hogy a vádlott vészfékezett, nem volt forgalmi oka a megállásának. Arra is emlékeztetett, hogy Berki Krisztián többször is vezetett ezen az útvonalon, erről ő és a felesége is nyilatkozott, így tudnia kellett, hol tud megállni. Ha ennek ellenére mégis bizonytalan volt, az sem indokolta volna a vészfékezést.

Az ügyész szerint arra sem lehet hivatkozni, hogy Berki a középső tükörben nem látta a buszt, hiszen alig ért be elé. Ha pánikba esett volna, akkor sem így állt volna meg, egyértelműen szándékosan tette ezt. Látni, hogy a Bentley teljes fékkapacitását kihasználva állt meg, ezzel pedig elháríthatatlan veszélyt okozott, hiszen a busz fékkapacitása ennél alacsonyabb.

A buszsofőr elkerülhette volna az ütközést, ha 3 méter/secundum négyzettel fékez folyamatosan, de erre neki nem kellett felkészülnie, hiszen nem volt várható, hogy valaki vészfékez előtte. Ez a lassítás még biztonságos lett volna a buszon utazók számára, de már ez is a felső határ. Emiatt a buszsofőr kisebb sebességgel lassított, hogy ne veszélyeztesse az utasait.

A szakértő szerint azért engedte fel a féket a buszsofőr, mert arra számított, hogy a Bentley továbbhalad. A buszvezető így helyesen járt el, tizedmásodpercek alatt nincs idő kiszámítani a megfelelő hárítást. Berkinek tudnia kellett, hogy a busz nem tud olyan gyorsan megállni, mint ő, emellett több szabályszegés is történt – a záróvonalon való átlépés és a megengedett sebességhatár túllépése –, amelyek mind súlyosbító tényezők.

Az ügyész szerint a vádlott bűnös, és börtönbüntetésre kell ítélni.

Berki Krisztián ügyvédje szerint az eljárás alatt a vád úgy próbálja beállítani védencét, mint aki pitiáner módon veszélyeztetni akarta a saját, a felesége és a buszon utazók épségét. Mint mondta,

valótlan képet festettek a vádlottról, aki mindössze a szerencsétlen véletlenek összessége miatt járt el úgy, ahogy. Szerinte nincs bizonyíték arra, hogy Berki bűncselekményt követett volna el, szó sem volt büntetőfékezésről.



Berki hazudozó ügyvédje

A védő hozzátette, a buszon ülőknek nem volt rálátásuk a történtekre, az ő nyilatkozataik ellentmondanak a szakértői véleménynek, és tárgyi bizonyítékok sem támasztják alá azokat. Megismételte a szakértői véleményt, amely szerint a buszsofőr részéről elkerülhető lett volna az ütközés, ha 3 méter/secundum négyzettel lassít, és ezzel nem veszélyeztette volna az utasokat. Emlékeztetett rá, hogy a nyomozóhatóság annak idején úgy döntött, hogy megszüntetik az eljárást (a nyomozás folytatásáról a bíróság döntött, miután a buszt üzemeltető cég panasszal élt).

Berki védője azt hazudta, ügyfele nem szándékosan szegett szabályt, és

az internetre kitett videókkal igyekeznek befeketíteni őt.

Látható, mennyire nem volt szándékos:

Azt kéri a bíróságtól, vegyék figyelembe, hogy Berki büntetlen előéletű, van egy kislánya, és hamarosan újabb gyereke születik, akit neki kell ellátnia, ahogy a várandós feleségét is.

Berki azzal kezdte, hogy ártatlannak vallja magát. Mint mondta, sosem állt szándékában bűncselekményt elkövetni. Sajnálja, hogy bekövetkezett a baleset, még ha nem is érzi magát felelősnek.

A bíróság szünetet rendelt el. Közben Berki Krisztián és felesége közösségi oldalain nem volt szünet, Berkinél reklámok élesedtek, felesége pedig a taposógépen vezette le a feszültséget egy edzőteremben.

A szünet után Berki Krisztián az utolsók között tért vissza az ítélethirdetésre. Egyrendbeli közúti veszélyeztetésért és egyrendbeli rongálásért első fokon a bíróság kimondta a bűnösségét, és két év szabadságvesztésre ítélte, négy év próbaidőre felfüggesztve.

Emellett két évre elveszik a jogosítványát, és 625 ezer forint pénzbüntetésre is ítélték, emellett a bűnügyi költségeket is neki kell állnia. A bíró az ítélet indoklásában megjegyezte, hogy

ha Berki Krisztián azt sem tudja, mi az a büntetőfékezés, akkor miért tűnt fel olyan reklámban, amelyben ezzel viccelődik?

Hozzátette, az ítélet meghozatalában nem játszott szerepet az, hogy milyen kép él a vádlottról a közvéleményben vagy a sajtóban.

(Index nyomán)

Frissítés: ő szépen, lassan lassított, a buszsofőr volt agresszív, nem volt neki szimpatikus őcelebsége...

Ilyen pofátlan hazugságokat jutalmazott felfüggesztettel a bíró.