Anyaország :: 2021. július 16. 21:36 ::

Buzizászlóval provokált néhány ratyi Budapesten - most nyafognak, hogy meg akarták látogatni őket

Misinszki Tamara Tamás rinyálása röviden:

Nemrégiben több helyen is láttuk a lakótársaimmal, hogy megjelentek a házak ablakaiban, erkélyein kirakva az Lgbtq zászlók különböző formában, méretben, milyenségben. Úgy döntöttünk, hogy mi is vásárolunk egyet és kirakjuk az erkélyünk utcafrontra néző rácsaira (ahogyan azt a képen is láthatjátok.)

A tegnapi nap folyamán (2021.07.13.-án) az egyik lakótársam a párjával és annak 2 éves pici fiával tartózkodott az albérletünkben (vajon ő is buzi, vagy csak ezekkel a nyomorultakkal lakik? - a szerk.) amikor este 11 óra körül ütni-verni és rugdosni kezdte a bejárati ajtót 3 felnőtt férfi majd a zárat kezdték bütykölni annak reményében, hogy bejuthatnak az ingatlanba. Ekkorra már az otthon tartózkodó lakótársam riasztotta a rendőrséget akik pár perc alatt a helyszínre is érkeztek, azonban közben az elkövetők elhajtottak a furgonukkal a helyszínről.

(...)

Mint utólag kiderült, a bejárati ajtónkra Lgbtq ellenes matricákat ragasztottak az elkövetők miközben próbáltak bejutni, valamint a lépcsőházunkban is matricákat helyeztek el.

Hosszabban (képernyőkép itt ):

Ez jutott eszünkbe "hősünkről": Nem buzi, katica