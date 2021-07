Anyaország :: 2021. július 21. 16:07 ::

Karácsony "igazi" népszavazást kezdeményez

Miután Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a kormány népszavazást indít a gyermekvédelem ügyében, Karácsony Gergely főpolgármester is közölte a közösségi oldalán, hogy ő is népszavazást kezdeményez, rögtön három témában is.



Szerdán megjelent a Magyar Közlönyben a kormányrendelet, amely ismét lehetővé teszi országos népszavazás kezdeményezését. Eddig ez nem volt lehetséges a járvány elleni védekezés érdekében hozott szabályok miatt.

"Reggel 8 órás hatálybalépéssel kijött egy rendelet, amely szerint végre országos népszavazás kezdeményezhető. Ennek alapján országos népszavazást kezdeményezek arról, hogy a kínai egyetem helyett a Diákváros épüljön meg Budapesten, hogy a kormány ne adhassa el az autópályákat, és hogy legyen általános, ingyenes antitestszűrés minden 60 év feletti honfitársunknak" – írta Karácsony a Facebook-oldalán.

Az Orbán Viktor bejelentésére reagáló közleményében Karácsony Gergely pártja, a Párbeszéd azt írta:

Orbán Viktor népszavazása az úgynevezett gyermekvédelmi, valójában a melegek megbélyegzését és kirekesztését célzó törvényről végtelenül álságos és aljas, amelynek egyetlen célja, hogy elterelje a figyelmet a magyar politikatörténet legnagyobb lehallgatási botrányáról, a Pegasus-ügyről, a magyar embereknek és vállalkozásoknak járó, az intézményesített korrupció miatt visszatartott európai támogatásról és az országot sújtó további problémákról.

A Párbeszéd szerint a „kamu népszavazás” helyett igazi népszavazást kell tartani a Karácsony Gergely által feltett kérdésekben.

(Index nyomán)