A határt védő honvédek létszámának csökkentése és az Afganisztánba visszavonulás ellen tiltakozik a Mi Hazánk

A migránsok kampányeszközként való felhasználására készülhet a kormány a határt védő honvédek létszámának júliusi csökkentésével, ahogy 2015-ben is hagyták elárasztani a Baross teret a migránsokkal, nem is engedve őket tovább Nyugat-Európába, hogy a hangulatkeltés meglegyen. A Mi Hazánk tiltakozik a honvédek Afganisztánba tervezett visszaküldése ellen is, inkább a magyar határon kellene az afgánokkal szemben felsorakozni, az erőszakos határsértőkkel szemben tűzparancsot is adva, illetve több millió forintos pénzbüntetés jogcímén kellene elkobozni az illegális migránsok pénzét - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjének elnöke.



Novák önkéntes tartalékos honvéd főtörzsőrmesterként is szolgál, de a kormány szerint nincs már szükség annyi honvédre

Novák leszögezte: a Toroczkai László által elsőként, már 2015 januárjában javasolt (és a Jobbik által már akkor is ellenzett ) határkerítést védő honvédek számának jelentős csökkentése ellen azért tiltakozik a Mi Hazánk Mozgalom, mert leépítésüket semmi nem indokolja: hetente több mint ezer határsértőt tartóztatnak fel, illetve kísérnek vissza (hogy újra próbálkozhassanak), és ki tudja, mellettük mennyien jutnak még át, amiről nem is szólnak az MTI-hírek. Inkább több honvéd kellene a határra, hogy az ott szolgáló rendőrök végre inkább a közbiztonság megteremtésével foglalkozhassanak szerte az országban.

A külföldi megszállásokban részt vevő honvédeket hazahozná a Mi Hazánk, és idegen érdekek helyett a magyar szempontokat helyezné előtérbe a hadseregfejlesztés során is, az afganisztáni és hasonló megszállásokra költött százmilliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítva honvédjeinknek. Hazánk terrorfenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen megszállásokban vesznek részt. Azt sem hagyhatjuk szó nélkül, az afrikai Szahara déli részén, Maliban megduplázzák a magyar honvédek létszámát - írja a politikus.



Magyar honvéd Franciaország gyarmatán, Maliban

A NATO-tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk is csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban vettünk részt, hadiipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező, moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes Honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikája.

Húsz év után kudarcosan ért véget az USA eddigi leghosszabb háborúja: Afganisztánban 2200 amerikai katona halt meg, 20 ezer megsebesült, és körülbelül 2000 milliárd dollárjába került az országnak. Nem sikerült békét teremteni, az ünnepélyesen átadott intézményeket gyorsan szétlopják, elhordják, ezekről persze már nem szólnak a hírek, de magyar katonák elbeszéléseiből tudom – árulta el Novák, hozzátéve: a korrupció a magyarországit is felülmúlja, és Afganisztán továbbra is az egyik legnagyobb drogtermelő és -exportáló ország. Működésképtelen az állam, az afgán kormányerők pedig már most is sorra adják fel állásaikat.



A Magyar Honvédség afganisztáni fellépése helyett a cigánybűnözők hazai megfékezésére is juthatott volna fegyveres erő

Tűzparancsot a határon! - a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely honvédjeinknek nemcsak önvédelmi célból, hanem a haza védelme érdekében is fegyverhasználati jogot adna, hogy kellően elrettentő erővel lépjünk fel az erőszakos határsértőkkel szemben. Az első persze figyelmeztető lövés kellene legyen, de eljárt már az idő a betolakodók kikísérgetése vagy épp börtönben etetése felett.

Szintén elrettentő hatású lehetne az illegális migránsoknál talált pénz elkobzása több millió forintos bírság jogcímén, ami indokolt is, hiszen miattuk kell a magyar adófizetőknek sok pénzt költeniük a határ megvédésére. A migránsok zsebében gyakran sok ezer euró lapul, az embercsempészet az egyik legjövedelmezőbb üzletté vált - zárta közleményét Novák Előd.